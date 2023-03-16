Медведев пожалел украинских игроков: лучший теннисист РФ отреагировал на отказ Цуренко от матча с фанаткой Лукашенко

Лучший теннисист России Даниил Медведев, который на данный момент является шестой ракеткой мира, прокомментировал решении украинки Леси Цуренко не выходить на матч с беларуской Ариной Соболенко на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Представитель РФ на соревнованиях в США уже дошел до 1/4 финала.

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В разговоре с журналистами Медведев подчеркнул, что узнал о произошедшем лишь на следующий день, и заговорил про мир во всем мире.

"Прежде всего мне определенно жаль всех украинских игроков из-за того, через что они проходят. Ситуацию с Цуренко я подробно не знаю. Это вопрос к ней и, может быть, немного к Соболенко, потому что я узнал об этом только на следующий день, так как закончил свой матч раньше", – цитирует Медведева Sportskeeda.

"Если говорить о топ-игроках, конечно, на нас лежит ответственность. Все зависит от того, как каждый человек в отдельности справится с этим. Я всегда говорил, что я за мир во всем мире, и, честно говоря, это все, что я могу сказать: "Я за мир", – подчеркнул россиянин.

Напомним, что знаменитая украинская теннисистка Цуренко отказалась играть с фанаткой Лукашенко Соболенко на турнире в американском Индиан-Уэльсе. 33-летняя киевлянка призналась, что перед матчем с соперницей, поддерживающей диктаторский режим в Беларуси, пережила настоящую паническую атаку и даже истерику.

Причиной состояния Леси стал разговор с главой Женской теннисной ассоциации (WTA) Стивом Саймоном, который назвал поддержку российскими атлетами войны в нашей стране "их личным мнением", которое не должно препятствовать их выступлениям на соревнованиях.

В свою очередь Арина Соболенко заявляла, что не испытывает вины из-за того, что ее страна поддерживает Россию в войне с Украиной.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Australian Open-2023 лучший теннисист России пожаловался на украинцев.

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