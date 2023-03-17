Противодействие РФ и РБ: в Киеве прошла встреча президентов федераций баскетбола Украины, Латвии и министра спорта

В Киеве 17 марта прошла встреча президента Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаила Бродского, министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта и президента федерации баскетбола Латвии Раймондса Вейониса.

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Инициаторами встречи стали оба президента баскетбольных федераций. Главными темами встречи явилась отработка механизма борьбы с российскими и белорусскими представителями в органах правления FIBA. Федерация баскетбола Латвии является одной из ключевых фигур в недавно сформированной коалиции североевропейских федерации, стран Балтии и федерации Польши. Они преследуют цель не только не допустить к участию в международных баскетбольных соревнованиях сборных России и Беларуси, но и приостановке какой-либо деятельности представителей стран-агрессоров в международной баскетбольной организации. Позиция ФБУ также непоколебима. Недавно ФБУ обратилась к FIBA с требованием приостановить любую деятельность в руководящих органах и проектах FIBA представителей России и Беларуси.

Михаил Бродский, президент ФБУ: "Сегодняшняя встреча очень важна для отработки дальнейших шагов. Мы все должны реагировать на негативные импульсы связанные с возможным возвращением России и Беларуси в международный баскетбол и решительно отсекать это. Я благодарен нашим партнерам и единомышленникам из других федераций, которые поддерживают нас. Мы идем по нескольким фронтам, ФБУ со своей стороны давит на FIBA, а наши партнеры из 9-ти европейских федераций делают это из своего, но все должно быть слаженно. Поэтому сегодняшняя встреча необходима".

Раймондс Вейонис, президент латвийской ассоциации баскетбола: "Я восхищаюсь духом украинцев. Мне кажется, они несокрушимы. Сейчас они стоят щитом перед всей Европой. Сегодня я поговорил о настроениях с президентом украинской федерации и министром спорта Украины и убежден, что эта страна победит! Всему цивилизованному миру нужно только помогать в этом. Допустим, мировые федерации должны не допустить в международный спорт россиян и белорусов, а такие федерации, как наша и Литвы и Эстонии, должны помочь украинским друзьям донести другим в мире, какое зло за спинами у этих агрессоров. Мы посетили матч украинской Суперлиги и я приятно удивлен, что в Украине есть спортивная жизнь, наряду с войной играют в баскетбол, это увлекает".

Отдельно на встрече президентов федерации обсуждалась помощь латвийской федерации в проведении международных матчей сборной Украины в Риге. Напомним, что после начала войны свои номинально домашние официальные матчи мужская и женская сборная Украины проводила именно в Риге. При содействии в этом и поддержке украинского баскетбола Раймондс Вейонис получил благодарность ФБУ. Награду президент федерации Латвии и генеральный секретарь федерации Каспарс Ципрус получили во время киевского баббла украинской Суперлиги, который продолжается в столичном GymMax.

Также важные международные шаги делегации федерации баскетбола Латвии и Украины обсудили в офисе президента Украины, где они встретились с заместителем руководителя Офиса Президента Украины Алексеем Кулебой.

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