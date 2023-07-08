Происходящее в Украине – настоящая трагедия. Американская теннисистка не сдержала эмоций на Wimbledon

3-я ракетка США Мэдисон Киз эмоционально прокомментировала предстоящую встречу с украинкой Мартой Костюк на Wimbledon. 18-й номер мирового рейтинга, шокирована происходящим в Украине.

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"Новости из Украины ежедневно появляются в заголовках всех СМИ по всему миру. То, что происходит в Украине, это очевидная трагедия. Я думаю, что всем теннисистам было невероятно трудно понять, как поддерживать игроков из Украины... как поступать правильно. Даже будучи американцем, который не пострадал от нападения России, трудно сказать, что мы не вовлечены в эту ситуацию, когда все это происходит в одном и том же Туре," – сказала 28-летняя уроженка Иллинойса на пресс-конференции.

Киз призналась, что старается поддерживать наших соотечественниц, как может.

"В то же время я не очень знаю, что мне делать в такой ситуации", – добавила Мэдисон.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч Киз и Костюк в третьем круге Wimbledon состоится 8 июля и начнется ориентировочно в 15:00.

Напомним, что вторая ракетка Украины Марта Костюк (№36 WTA), выйдя в третий круг Wimbledon, стала стала самой молодой украинской теннисисткой в истории, проходившей в третий раунд на всех турнирах Большого шлема (ТБШ). 21-летняя киевлянка на один год улучшила достижение Элины Свитолиной.

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