Впервые в истории. Украинская теннисистка установила уникальный рекорд на Wimbledon

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№36 WTA), выйдя в третий круг Wimbledon, стала стала самой молодой украинской теннисисткой в истории, проходившей в третий раунд на всех турнирах Большого шлема (ТБШ). 21-летняя киевлянка на один год улучшила достижение Элины Свитолиной.

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Костюк впервые в третьем круге Грандслема сыграла еще в 2018, когда в 15 лет произвела фурор на Australian Open.

Третий круг для Костюк:

Australian Open-2018 в 15 лет;

US Open-2020 в 18 лет;

Roland Garros-2021 в 18 лет;

Wimbledon-2023в 21 год.

Для сравнения, Екатерина Бондаренко покорила это достижение в 24 года, Алена Бондаренко – в 25, Леся Цуренко – в 28.

Отметим, что за свою карьеру Марта Костюк лишь один раз пробилась в четвертый круг на ТБШ. Это случилось два года назад над Roland Garros.

На Wimbledon следующей соперницей киевлянки будет представительница США Мэдисон Киз (№18 WTA). Встреча состоится в субботу, 8 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Леся Цуренко впервые в карьере пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Великобритании. Наша соотечественниц в более чем 3,5-часовом триллере обыграла Ану Богдан из Румынии.

Эта встреча вошла в историю мирового тенниса. Соперницы сыграли самый длинный тайбрейк в истории турниров Большого шлема в женском одиночном разряде.

После победы Леся без сил рухнула на газон, но затем нашла в себе силы подойти к сопернице, чтобы поблагодарить ее за игру.

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