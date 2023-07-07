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Испанская теннисистка отказалась продолжать матч с украинкой на Wimbledon

Александр Чеканов
Теннис
1 минута
7,7 т.
Испанская теннисистка отказалась продолжать матч с украинкой на Wimbledon

Знаменитая украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере вышла в третий раунд Открытого чемпионата Великобритании – Wimbledon. 21-летняя киевлянка добилась этого права благодаря победе над бывшей второй ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой, которая во втором сети отказалась от продолжения борьбы.

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Испанская теннисистка отказалась продолжать матч с украинкой на Wimbledon

Матч девушек продолжался лишь 36 минут. Костюк выиграла первый сет 6:2, а во второй партии при счете 0:1 испанка решила сняться с матча. Украинка один раз подала навылет, реализовала четыре из восьми брейк-поинтов, а также выиграла шесть активных розыгрышей.

Испанская теннисистка отказалась продолжать матч с украинкой на Wimbledon
Испанская теннисистка отказалась продолжать матч с украинкой на Wimbledon

В свой пассив Марта записала две двойные и шесть невынужденных ошибок. Стоит отметить, что Бадоса пропустила большую часть нынешнего сезона из-за различных травм. В то же время девушка уделила внимание личной жизни, начав романтические отношения с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом 

Испанская теннисистка отказалась продолжать матч с украинкой на Wimbledon

За путевку в 1/8 финала Wimbledon-2023 Костюк поспорит с 18-й ракеткой мира Мэдисон Киз из США. Это противостояние станет первым для теннисисток в истории.

Испанская теннисистка отказалась продолжать матч с украинкой на Wimbledon

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые в истории Wimbledon сразу четыре украинских теннисистки пробились в третий круг соревнований.

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