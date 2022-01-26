Лучшего теннисиста России освистали на Australian Open. Видео

Вторая ракетка мира Даниил Медведев получил негативную реакцию австралийских болельщиков за свое одобрительное высказывание в адрес Новака Джоковича. Инцидент произошел во время интервью россиянина, которое тот давал после четвертьфинального матча Australian Open с канадцем Феликсом Оже-Альяссима.

Журналист на корте спросил Медведева, что он думал, когда проигрывал по партиям 0:2. В ответ Даниил заявил, что в этот момент подумал, чтобы сейчас сделал Джокович.

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"Новак – великий чемпион, так же как Рафа и Роджер", — сказал Медведев. В этот момент публика на трибунах начала недовольно гудеть. Также был слышен свист.

На видео на 1:27.

Напомним, что поединок Медведев - Оже-Альяссима продлился 4 часа 42 минуты и завершился со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. В полуфинале АО россиянину будет противостоять грек Стефанос Циципас.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 января 2022 года первая ракетка мира Новак Джокович был задержан в аэропорту Мельбурна из-за неверно оформленной визы. Кроме того, вместо справки о вакцинации от коронавируса у него был лишь документ о медотводе, заверенный одним врачом.

Новака поместили в "ужасные условия" в карантинном центре для беженцев и держали там несколько дней. ​

​С учетом того, что на Australian Open могут выступать лишь вакцинированные спортсмены, а приезд ярого антивакцинатора Джоковича мог спровоцировать протесты среди местного населения, теннисисту визу аннулировали. ​

​10 января суд отменил аннулирование визы спортсмена, и ему разрешили принять участие в первенстве. ​

​15 января министр иммиграции Алекс Хоук повторно лишил Новака визы. ​

​Команда спортсмена подала апелляцию, но федеральный суд Мельбурна 16 января ее отклонил. Джоковича депортировали в Сербию. ​

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