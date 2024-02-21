Иначе мы проиграем войну: Стаховский сказал, что надо делать Украине

Известный в прошлом украинский теннисист Сергей Стаховский признался, что сейчас наша страна находится на самом сложном этапе войны с Россией. Чтобы не проиграть Украине необходимо готовиться к долгому противостоянию с РФ.

По словам 38-летнего киевлянина сейчас у всех украинцев испаряется эйфория.

"А здесь идет война не за какие-то территории, что они там условно отрежут нас от Днепра, возьмут Харьков и на этом все закончится – нет. Они ведут войну на уничтожение Украины как народа как нации. Если мы все не будем смотреть на эту проблему сквозь такую призму и не готовиться на долгую войну – мы ее проиграем и мы погибнем. Это объективно", – цитирует Сергея УП.

Ранее Сергей высказался на тему мотивации для украинцев, которые идут служить в Вооруженные силы страны.

Также Стаховский оценил мобилизацию в Украине словами "Когда тебя загребают с улицы, это не мотивация".

Как сообщал OBOZ.UA, Стаховский выразил уверенность, что нужно сделать так, чтобы тот, кто идет служить в ВСУ понимал, на что он подписывается.

17 января Стаховский высказал мысль, что украинские спортсмены принесут больше пользы для страны, выступая международных турнирах, нежели воюя в окопах.

Ранее Стаховский, который после начала полномасштабного вторжения России пошел служить в ВСУ, посоветовал тем соотечественникам, которые считают, что фронт где то далеко, готовиться к войне.

Кроме того, Сергей выразил уверенность, что Россия ударит ядерной бомбой, и сказал куда.

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