'Готовьтесь'. Стаховский дал совет украинцам, которые считают, что война закончилась

Знаменитый украинский теннисист Сергей Стаховский, который после начала полномасштабного вторжения России пошел служить в ВСУ, посоветовал своим соотечественникам не расслабляться. У себя в Instagram 37-летний киевлянин посоветовал тем украинцам, которые считают, что фронт где то далеко, все равно готовится к войне.

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Стаховский уверен, что враг именно к этому и стремится: чтобы мы привыкли, что где-то там, кто-то там погибает.

"Для большого количества украинцев война уже кончилась. Или превратилась в условное АТО 2.0. Это очень ошибочное отношение к ситуации. Сегодня погибли украинцы, чтобы мы могли насладиться чашкой кофе, прогуляться с семьей, а уже завтра эта очередь защищать будет за нами. Готовьтесь. Поддерживайте силы обороны Украины. Снова готовьтесь. Ибо лучше уметь и никогда не использовать свои знания, чем в критический момент вашей жизни не знать, что делать", – написал бывший спортсмен.

Ранее Стаховский выразил уверенность, что в войне придется участвовать абсолютно всем жителям нашей страны. Теннисист посоветовал соотечественникам не тешить себя иллюзиями по поводу своего участия на фронте.

В недавнем интервью Стаховский отметил, что Украина может победить лишь благодаря распаду России. Спортсмен-воин считает, что тот факт, что наша страна встретила Новый год свободной – это уже победа.

Также теннисист похвастался своими трофеями, выложив фотографии военнопленных.

Кроме того Стаховский выложил снимки из самой горячей точки фронта. Сергей побывал в Бахмуте и сфотографировался в разбомбленной школе.

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