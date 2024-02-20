'Когда тебя загребают с улицы, это не мотивация'. Стаховский высказался о мобилизации в Украине

Знаменитый украинский теннисист Сергей Стаховский заявил, что сейчас Украине важно найти правильные и мотивационные слова для украинцев, чтобы они активнее шли служить в ВСУ. По словам бывшего спортсмена, насильственная мобилизация не является правильной.

"Потому что когда тебя загребают с улицы, это не мотивация, а просто какое-то наказание. Какой могла бы быть мотивация сейчас? Разной. Хотя бы связана с каким-либо определенным сроком службы", – цитирует Стаховского УП.

Также Сергей попытался ответить на вопрос, сколько по его мнению еще продлиться война с Россией.

"Не владею информацией, которую имеют люди, стоящие в руководстве государства, поэтому мне сложно это сказать. Но морально нам становится сложнее. Потому что военным, которые полтора или два года не менялись и видят перед собой картину, что домой они вернутся либо раненым, либо погибшим, энтузиазма это не прибавляет", – добавил экс-теннисист.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Стаховский выразил уверенность, что нужно сделать так, чтобы тот, кто идет служить в ВСУ понимал, на что он подписывается.

17 января Стаховский высказал мысль, что украинские спортсмены принесут больше пользы для страны, выступая международных турнирах, нежели воюя в окопах.

Ранее Стаховский, который после начала полномасштабного вторжения России пошел служить в ВСУ, посоветовал тем соотечественникам, которые считают, что фронт где то далеко, готовиться к войне.

Кроме того, Сергей выразил уверенность, что Россия ударит ядерной бомбой, и сказал куда.

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