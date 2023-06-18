'У них есть цель'. Стаховский уверен, что Россия ударит ядерной бомбой и сказал куда

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский не сомневается, что Россия рано или поздно применит тактическое ядерное оружие (ТЯО). По мнению 37-летнего киевлянина, об этом свидетельствуют все заявления верхушки Кремля.

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"Про то, что Россия может использовать ТЯО я думаю, что все уже плюс/минус уверены. Конечно, это будет для иметь для них фатальные последствия. Именно для РФ. Но все уже готовы к тому, что они это сделают. Они могут", – отметил Сергей в интервью Янине Соколовой на "5 канале".

Стаховский даже предположил, что наиболее вероятной целью является Чернобыльская зона.

"То, как они обстреливают мирные города далеко за линией фронта, им исключительно пофигу. Вопрос в том куда упадет эта боеголовка. У них к сожалению или к счастью есть цель, которая не заселена и которая частично находится на территории Беларуси просто продемонстрировать свое желание, но я думаю, что это будет иметь более негативный эффект для них. После ядерного взрыва все включительно с Китаем проснутся", - сказал экс-теннисист.

Ранее Сергей Стаховский ответил на вопрос Янины Соколовой о том, как он видит дальнейшее развития войны в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Стаховский во время беседы с Соколовой коснулся и темы патриотизма у Василия Ломаченко. Сергей считает, что бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях необходимо как минимум лишить украинского паспорта.

Отметим, что Стаховский, который после начала полномасштабного вторжения России пошел служить в ВСУ, посоветовал тем соотечественникам, которые считают, что фронт где то далеко, готовиться к войне.

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