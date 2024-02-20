Стаховский – о том, что сейчас в ВСУ: если ты подписываешься, то едешь в один конец. Там воюешь, пока тебя не убьют

Знаменитый украинский теннисист Сергей Стаховский высказался на тему мотивации для украинцев, которые идут служить в Вооруженные силы страны. По словам 38-летнего киевлянина, сейчас условия службы в ВСУ не прибавляют оптимизма.

Стаховский хочет, чтобы мобилизованные понимали четкие термины службы.

"Условно говоря, мобилизуем людей, говорим: вы там полтора месяца учитесь, четыре сражаетесь, два месяца вы дома, и так далее. Людям следует понимать, на что они подписываются. Потому что сейчас, если ты подписываешься, ты понимаешь, что едешь в один конец. И ты там воюешь, пока тебя не убьют. И это фиговая история. Так оно не должно быть", – цитирует Сергея УП.

Бывший спортсмен добавил, что люди и государство должны понимать, что войну мы должны планировать на 10 лет.

"Если она закончится через год – классно, через полгода – офигенно. Но мы должны быть готовы, что она будет длинной", – отметил экс-теннисист.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 января Стаховский высказал мысль, что украинские спортсмены принесут больше пользы для страны, выступая международных турнирах, нежели воюя в окопах.

Ранее Стаховский, который после начала полномасштабного вторжения России пошел служить в ВСУ, посоветовал тем соотечественникам, которые считают, что фронт где то далеко, готовиться к войне.

Кроме того, Сергей выразил уверенность, что Россия ударит ядерной бомбой, и сказал куда.

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