Больше пользы не на войне. Стаховский раскрыл нюансы мобилизации

Знаменитый украинский теннисист Сергей Стаховский считает, что наши спортсмены принесут больше пользы для страны, выступая международных турнирах, нежели воюя в окопах. Такую мысль 38-летний киевлянин высказал, комментируя ситуацию, когда большинство атлетов возобновили свои выступления или занялись бизнесом после короткого пребывания в отрядах территориальной обороны.

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"Те парни, которые продолжают заниматься своей спортивной карьерой и оставили свое оружие, взяв его в свои руки в самой жаркой фазе войны, на данный момент принесут больше пользы для нашей страны в спорте", – цитирует Стаховского "СЭ".

По мнению Сергея, нельзя преуменьшать значение выступлений украинцев за границей.

"Каждая победа для украинского или украинского в мировом спорте заполняет иностранные СМИ правильными сообщениями и контекстами о нашей стране, нашей борьбе с оккупантами и этой кровавой войной", – подытожил экс-теннисист.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Стаховский, который после начала полномасштабного вторжения России пошел служить в ВСУ, посоветовал тем соотечественникам, которые считают, что фронт где то далеко, готовиться к войне.

Кроме того, Сергей выразил уверенность, что Россия ударит ядерной бомбой, и сказал куда.

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