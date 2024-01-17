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Больше пользы не на войне. Стаховский раскрыл нюансы мобилизации

Максим Иншаков
Теннис
1 минута
2,6 т.
Больше пользы не на войне. Стаховский раскрыл нюансы мобилизации

Знаменитый украинский теннисист Сергей Стаховский считает, что наши спортсмены принесут больше пользы для страны, выступая международных турнирах, нежели воюя в окопах. Такую мысль 38-летний киевлянин высказал, комментируя ситуацию, когда большинство атлетов возобновили свои выступления или занялись бизнесом после короткого пребывания в отрядах территориальной обороны.

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"Те парни, которые продолжают заниматься своей спортивной карьерой и оставили свое оружие, взяв его в свои руки в самой жаркой фазе войны, на данный момент принесут больше пользы для нашей страны в спорте", – цитирует Стаховского "СЭ".

Больше пользы не на войне. Стаховский раскрыл нюансы мобилизации

По мнению Сергея, нельзя преуменьшать значение выступлений украинцев за границей.

"Каждая победа для украинского или украинского в мировом спорте заполняет иностранные СМИ правильными сообщениями и контекстами о нашей стране, нашей борьбе с оккупантами и этой кровавой войной", – подытожил экс-теннисист.

Больше пользы не на войне. Стаховский раскрыл нюансы мобилизации

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Стаховский, который после начала полномасштабного вторжения России пошел служить в ВСУ, посоветовал тем соотечественникам, которые считают, что фронт где то далеко, готовиться к войне.

Сергей Стаховский

Кроме того, Сергей выразил уверенность, что Россия ударит ядерной бомбой, и сказал куда.

Больше пользы не на войне. Стаховский раскрыл нюансы мобилизации

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