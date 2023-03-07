В Госдуме назвали ''истинную причину'' отказа украинской чемпионки пожимать руку россиянке

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что украинская теннисистка Марта Костюк не пожала руку россиянке Варваре Грачевой в финале теннисного турнира в Остине, так как ей запрещает это делать государство. По мнению Журовой, Костюк, как и остальные спортсмены Украины, являются якобы "заложниками ситуации".

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По мнению олимпийской чемпионки в конькобежном спорте, украинские атлеты на родине "предаются анафеме" после того, как жмут руку россиянам.

"Они, может, чисто по-спортивному хотят, но понимают, как это отразится на них дома, чем это заканчивается. Поэтому они этого делать сейчас не будут. Мы пожимаем руку, они нет — это на их совести, как минимум да, то есть точно не на нашей", — заявила Журова в интервью Life.

В качестве примера депутат вспомнила якобы случай на Универсиаде 2019 года в Красноярске, когда участники из Украины сделали совместное фото с россиянами.

"Везде начинали этих спортсменов во всех смертных грехах обвинять, что они не патриоты и так далее... Они выходили на пьедестал и закрывали рукой медаль. Чтобы вот как бы даже никто не видел, что они эту медаль получили в России — у них было указание так делать", — заявила Журова.

Как сообщал OBOZREVATEL 5 марта вторая ракетка Украины Марта Костюк (52 WTA) выиграла хардовый 250-тысячник в американском Остине ATX Open. В финальном матче 20-летняя киевлянка со счетом 6:3, 7:5 одолела 22-летнюю москвичку Варвару Грачеву (88).

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