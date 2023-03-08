''Для меня это знак'': чемпионка турнира в США объяснила, почему не пожала руку россиянке

Украинская теннисистка Марта Костюк, которая в минувшие выходные выиграла первый турнир в карьере, не пожала руку россиянке Варваре Грачевой в том числе из-за того, что та не высказалась с осуждением войны в нашей стране. 20-летняя киевлянка проигнорировала соперницу после финального матча на ATX Open в американском Остине, что было заранее оговорено с организаторами.

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Об этом Костюк рассказала в интервью порталу "Большой теннис Украины". Она отметила, что сразу дала понять, что не будет фотографироваться вместе с представительницей страны-агрессора, а также ее приветствовать. По словам Марты, Грачева своим молчанием фактически поддержала агрессию РФ в Украине.

"Да, Варвара не выразила ни мне лично, ни публично свои осуждения вторжения России в Украину, ни осуждения действий власти своей страны, поэтому для меня это определенный знак того, что в душе человек поддерживает происходящее сейчас, поддерживает войну. Мое поведение было продумано заранее. Я сразу предупредила, что не пожимаю руку, не буду делать фото, поэтому организаторы были к этому готовы – для них это не стало сюрпризом. Они в принципе с пониманием к этому относятся, поэтому никаких вопросов не было", – сказала теннисистка.

Отметим, что после победы над Грачевой в финале ATX Open Марта посвятила свой дебютный титул соотечественникам со словами "Слава Украине!".

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что украинская теннисистка Марта Костюк не пожала руку россиянке Варваре Грачевой, якобы потому, что украинские спортсмены являются заложниками государства.

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