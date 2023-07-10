'Есть причина': первая ракетка Беларуси неожиданно поддержала Свитолину. Она устраивала украинке подставу

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко поддержала призыв Элины Свитолиной к международным теннисным организациям сделать официальным отказ украинок пожимать руку представительницам стран-агрессорок. Победительница Australian Open-2023 пожаловалась на то, что болельщики незаслуженно освистывают спортсменок из-за неоднозначности ситуации.

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Об этом Соболенко заявила на пресс-конфернеции после победы над россиянкой Еленой Александровой в четвертом круге Wimbledon-2023, пишет портал Metro. Теннисистка из Беларуси добавила, что зрителям нужно разъяснить происходящие и аргументировать решение украинцев.

"Это действительно сложная ситуация. Я согласна с Элиной Свитолиной, что кто-то должен объявить в социальных сетях, что рукопожатий не будет, чтобы игроки не покидали корт с таким хейтом. Наверное, перед матчем должно быть объявление о рукопожатиях. Я имею в виду, было бы хорошо, если бы публика действительно знала, что происходит. У отсутствия рукопожатий есть причина", – сказала Соболенко.

Напомним, Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Wimbledon-2023, обыграв беларуску Викторию Азаренко. Украинка после игры не стала пожимать руку сопернице, а болельщики освистали Викторию. Представительница РБ возмутилась тем, что СМИ делают акцент на поведении фанатов.

На Roland Garros-2023 Арина Соболенко устроила провокацию после матча со Свитолиной, вынудив зрителей освистать украинку.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Элина Свитолина специально делает антироссийские выступления из-за страха перед соотечественниками. А болельщики из РФ взбесились из-за успеха украинской теннисистки.

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