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"Есть причина": первая ракетка Беларуси неожиданно поддержала Свитолину. Она устраивала украинке подставу

Александр Чеканов
Теннис
2 минуты
4,7 т.
'Есть причина': первая ракетка Беларуси неожиданно поддержала Свитолину. Она устраивала украинке подставу

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко поддержала призыв Элины Свитолиной к международным теннисным организациям сделать официальным отказ украинок пожимать руку представительницам стран-агрессорок. Победительница Australian Open-2023 пожаловалась на то, что болельщики незаслуженно освистывают спортсменок из-за неоднозначности ситуации.

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Об этом Соболенко заявила на пресс-конфернеции после победы над россиянкой Еленой Александровой в четвертом круге Wimbledon-2023, пишет портал Metro. Теннисистка из Беларуси добавила, что зрителям нужно разъяснить происходящие и аргументировать решение украинцев.

"Есть причина": первая ракетка Беларуси неожиданно поддержала Свитолину. Она устраивала украинке подставу
"Есть причина": первая ракетка Беларуси неожиданно поддержала Свитолину. Она устраивала украинке подставу

"Это действительно сложная ситуация. Я согласна с Элиной Свитолиной, что кто-то должен объявить в социальных сетях, что рукопожатий не будет, чтобы игроки не покидали корт с таким хейтом. Наверное, перед матчем должно быть объявление о рукопожатиях. Я имею в виду, было бы хорошо, если бы публика действительно знала, что происходит. У отсутствия рукопожатий есть причина", – сказала Соболенко.

"Есть причина": первая ракетка Беларуси неожиданно поддержала Свитолину. Она устраивала украинке подставу
"Есть причина": первая ракетка Беларуси неожиданно поддержала Свитолину. Она устраивала украинке подставу

Напомним, Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Wimbledon-2023, обыграв беларуску Викторию Азаренко. Украинка после игры не стала пожимать руку сопернице, а болельщики освистали Викторию. Представительница РБ возмутилась тем, что СМИ делают акцент на поведении фанатов

На Roland Garros-2023 Арина Соболенко устроила провокацию после матча со Свитолиной, вынудив зрителей освистать украинку.

"Есть причина": первая ракетка Беларуси неожиданно поддержала Свитолину. Она устраивала украинке подставу

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Элина Свитолина специально делает антироссийские выступления из-за страха перед соотечественниками. А болельщики из РФ взбесились из-за успеха украинской теннисистки.

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