Джокович нелепо оправдался за отца, который устроил братания с Z-патриотами на Australian Open

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на скандал вокруг его отца, который на Открытом чемпионате Австралии прославлял Россию, а также фотографировался с российским Z-патриотом. Экс-первая ракетка мира попытался оправдать родственника, назвав ситуацию недоразумением, а также выступив против войн.

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Об этом Джокович заявил журналистам во время пресс-конференции на Australian Open, пишет информационное агентство Reuters. Финалист турнира отметил, что его отец думал, что фотографируется с сербами после победы Новака над россиянином Андреем Рублевым.

"Мой отец проезжал мимо. Вокруг было много сербских флагов. Он думал, что фотографируется с кем-то из Сербии. Мой отец и вся моя семья прошли через несколько войн в 90-е годы. Мы против войны, мы никогда не поддержим ни насилие, ни войну. Мы знаем, насколько это разрушительно для людей в любой стране, которая переживает войну. Я не могу злиться на него или расстраиваться, потому что могу сказать, что это не его вина. Он вышел, чтобы отпраздновать победу с моими поклонниками", – сказал Джокович.

Напомним, во время матча Джокович – Рублев на трибуне был замечен болельщик с символом войны "Z" на футболке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Рублев остался недовольным поведением украинских болельщиков во время матча Australian Open. Он пожаловался судье на то, что его якобы оскорбляли фанаты с сине-желтым флагом. Кроме того, болельщикам запретили приходить на матчи с флагами России.

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