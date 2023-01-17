Полный бан: флаг России запретили на Australian Open

Федерация тенниса Австралии (ФТА) приняла решение о запрети флагов Российской Федерации и Республики Беларусь на матчах Открытого чемпионата Австралии по теннису – Australian Open, – который в эти дни проходит в Мельбурне. Это произошло после инцидента во время поединка украинки Катерины Байндль против соперницы из страны-агрессора.

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Об этом говорится в официальном постановлении ФТА, пишет информационное агентство Reuters. При этом в организации напомнили, что изначально ничего не имели против символики РФ и РБ, однако провокационные действия болельщиков заставили пересмотреть это решение.

"Флаги России и Беларуси запрещены на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Наша первоначальная политика заключалась в том, что фанаты могли приносить их, но не могли использовать их, чтобы испортить атмосферу турнира. Вчера случился инцидент, когда на корте был установлен флаг. Запрет вступает в силу немедленно. Мы продолжим работать с игроками и болельщиками, чтобы обеспечить наилучшие условия для наслаждения теннисом", – прокомментировали ситуацию организаторы Australian Open.

Ранее украинская теннисистка Марта Костюк заявила, что не будет пожимать руку спортсменками из России и Беларуси, если те не осудят войну в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский теннисист Илья Марченко не стал приветствовать представителя Российской Федерации Алексея Ватутина после матча квалификации турнира серии Челленджер в португальском Оэйраше.

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