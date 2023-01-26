Путин и ''Z''. Отец Джоковича устроил фотосессию с российским флагом на Australian Open. Видео

Отец 2-й ракетки мира Новака Джоковича Срджан Джокович устроил пророссийскую фотосессию на Открытом чемпионате Австралии по теннису. После того, как знаменитый сербский теннисист в 1/4 финала разбил россиянина Андрея Рублева, Срджан Джокович сфотографировался с российским националистом, когда выходил с арены.

Видео дня

На видео, которое в Youtube опубликовал австралийский пропутинский блогер под ником Австралийский казак, видно, как бородатый мужчина с Z на футболке гордо держит российский флаг с изображением Владимира Путина, прежде чем выкрикнуть: "Нашим братьям в Москве". Рядом с ним стоит Срджан Джокович.

Когда отец девятикратного чемпиона Australian Open уходил, было слышны его слова "Да здравствуют русские!"

Игрокам из России и Беларуси разрешено участвовать в теннисных турнирах под нейтральным флагом, но национальные символы запрещены из-за продолжающегося полномасштабного вторжения в Украину.

Тот же самый фанат, одетый в футболку со скандальным пропутинским символом Z, ранее был замечен на ступенях самого большого корта в Мельбурн-парке.

Он и группа фанатов выкрикивали "Россия, Россия, Россия", "Слава России" и "За Российскую империю, брат". Они также скандировали "Путин , мы тебя любим", прежде чем вмешались сотрудники службы безопасности.

Василий Мирошниченко, посол Украины в Австралии и Новой Зеландии, написал в Twitter: "Это полный пакет. Среди сербских флагов есть: российский флаг, Путин, Z-символ, так называемый флаг Донецкой народной республики. Это такое позорище".

Во время матча, который Джокович легко выиграл со счетом 6:1, 6:2, 6:4, на трибунах был сфотографирован болельщик с логотипом Z на передней части его черной футболки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!