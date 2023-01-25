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С портретом Путина и флагами России: на Australian Open устроили акцию в поддержку войны в Украине. Видео

Александр Чеканов
Теннис
2 минуты
6,1 т.
С портретом Путина и флагами России: на Australian Open устроили акцию в поддержку войны в Украине. Видео

Болельщики сербского теннисиста Новака Джоковича устроили акцию в поддержку российской агрессии и войны в Украине на Открытом чемпионате Австралии – Australian Open. Фанаты пятой ракетки мира собрались возле стадиона Rod Laver Arena, где их любимец одолел в четвертьфинале турнира представителя страны-террориста Андрея Рублева – 6:1, 6:2, 6:4 (чтобы посмотреть видео, проскролльте ниже).

Видео дня
С портретом Путина и флагами России: на Australian Open устроили акцию в поддержку войны в Украине. Видео

Соответствующий ролик на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал журналист издания The Guardian Тамуани Карайол. На видео видно, что группа людей собралась на лестнице у входа на арену и скандировала речевки о единстве Сербии и РФ.

С портретом Путина и флагами России: на Australian Open устроили акцию в поддержку войны в Украине. Видео

При этом некоторые болельщики развернули российские флаги, которые ранее запретили на Australian Open, а один мужчина пришел на матч с флагом с фото российского диктатора Владимира Путина и в футболке с изображением символа войны "Z". Также в аналогичной майке был замечен мужчина на трибуне во время поединка. О реакции организаторов турнира на эту акцию пока ничего неизвестно.

С портретом Путина и флагами России: на Australian Open устроили акцию в поддержку войны в Украине. Видео
С портретом Путина и флагами России: на Australian Open устроили акцию в поддержку войны в Украине. Видео

Ранее Андрей Рублев остался недовольным поведением украинских болельщиков во время матча Australian Open. Он пожаловался судье на то, что его якобы оскорбляли фанаты с сине-желтым флагом.

С портретом Путина и флагами России: на Australian Open устроили акцию в поддержку войны в Украине. Видео
С портретом Путина и флагами России: на Australian Open устроили акцию в поддержку войны в Украине. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, во время матча украинки Катерины Байндль (Козлова) произошел инцидент с болельщиком, который пронес на игру флаг России.

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