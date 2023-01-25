С портретом Путина и флагами России: на Australian Open устроили акцию в поддержку войны в Украине. Видео

Болельщики сербского теннисиста Новака Джоковича устроили акцию в поддержку российской агрессии и войны в Украине на Открытом чемпионате Австралии – Australian Open. Фанаты пятой ракетки мира собрались возле стадиона Rod Laver Arena, где их любимец одолел в четвертьфинале турнира представителя страны-террориста Андрея Рублева – 6:1, 6:2, 6:4 (чтобы посмотреть видео, проскролльте ниже).

Видео дня

Соответствующий ролик на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал журналист издания The Guardian Тамуани Карайол. На видео видно, что группа людей собралась на лестнице у входа на арену и скандировала речевки о единстве Сербии и РФ.

При этом некоторые болельщики развернули российские флаги, которые ранее запретили на Australian Open, а один мужчина пришел на матч с флагом с фото российского диктатора Владимира Путина и в футболке с изображением символа войны "Z". Также в аналогичной майке был замечен мужчина на трибуне во время поединка. О реакции организаторов турнира на эту акцию пока ничего неизвестно.

Ранее Андрей Рублев остался недовольным поведением украинских болельщиков во время матча Australian Open. Он пожаловался судье на то, что его якобы оскорбляли фанаты с сине-желтым флагом.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время матча украинки Катерины Байндль (Козлова) произошел инцидент с болельщиком, который пронес на игру флаг России.

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