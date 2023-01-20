Australian Open-2023: лучший теннисист России пожаловался на украинцев. Видео

Первая ракетка России Андрей Рублев остался недовольным поведением украинских болельщиков во время матча Открытого чемпионата Австралии – Australian Open, который в эти дни проходит на кортах Мельбурна. В частности, 25-летний уроженец Москвы пожаловался судье на вышке, что в его адрес якобы обращены оскорбления.

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В поединке второго круга против представителя Финляндии Эмиля Руусувуори Рублев обратился к рефери и пожаловался на украинцев, пишет CNN. Наши соотечественники вывесили на трибуне сине-желты флаг, однако россиянин указал на другое.

"Я сразу сказал, что дело не во флаге. Они могут повесить любой флаг, который хотят. Я понимаю ситуацию. Они начали говорить мне плохие слова. Я сказал судье: "Дело не в флаге, но, пожалуйста, скажите им хотя бы, чтобы они не говорили плохих слов, когда я буду на смене", – прокомментировал Рублев ситуацию.

Отметим, что 25 февраля на турнире в Дубае Рублев написал на телевизионной камере "No war, please". А другой российский теннисист Даниил Медведев убрал флаг РФ из профиля в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы Australian Open 2023 приняли решение запретить болельщикам приносить на матчи флаги России и Беларуси после инцидента на поединке украинки Катерины Байдль.

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