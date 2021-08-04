Допинговое дело украинской теннисистки Ястремской: стали известны подробности

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№46 в рейтинге WTA) на полиграфе доказала свою невиновность в употреблении допинга. Тест, который прошла наша соотечественница, на более чем 99% подтвердил, что она никогда не принимала запрещенные препараты.

На официальном сайте Международной теннисной федерации (ITF) появились детали расследования в отношении нашей соотечественницы. В документах отмечается, что Ястремская не отрицала наличие местеролона в своем организме, но настаивала на том, что она не принимала запрещенный препарат намеренно.

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Показания по этому делу давали Даяна, ее мать и бывший бойфренд, с которым она провела вечер 23 ноября 2020 года и утро следующего дня перед тем, как сдавать допинг-тест. О том, что ее бывший парень принимает запрещенный препарат, теннисистка узнала 23 декабря от своего отца – на следующий день после того, как в ее пробе нашли местеролон.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Ястремская пыталась объяснить наличие допинга в своем организме сексом с бывшим бойфрендом, который принимал местеролон. Тем не менее, сама Даяна тогда опровергла эти слухи.

Напомним, что украинка была отстранена от соревнований с 7 января 2021 года до июня. Допинг у нее был найден 22 декабря 2020-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, она уже успела вернуться на корт и дойти до полуфинала престижного турнира в Гамбурге.

Кроме того, Ястремская представляла нашу страну на Олимпиаде в Токио, но быстро вылетела как с одиночных, так и с парных соревнований.