Оправданная по делу о допинге Ястремская вышла в полуфинал престижного турнира в Гамбурге

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№38 в мировом рейтинге), которая проводит свой первый турнир после оправдания по делу о допинге, вышла в полуфинал турнира серии WTA в Гамбурге. В 1/4 финала наша соотечественница в двух сетах (7:6, 6:4) взяла верх над итальянкой Сарой Эррани (№105).

Первый сет прошел в напряженной борьбе и закончился победой украинки на тай-брейке. Ястремская не лучшим образом начала матч, позволив сопернице сделать брейк, но совершила камбэк и таки вышла вперед.

Во второй партии обе теннисистки испытывали серьезные проблемы на своей подаче, но меньше ошибок допустила все же Даяна. Она сделала четыре брейка в ответ на три в исполнении Эррани и теперь сыграет с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе (№198 в рейтинге) в полуфинале.

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Если анализировать статистику, то можно увидеть, что Ястремская превзошла итальянку по количеству подач на вылет (4 против 0) и значительно уступила по проценту реализованных брейк-поинтов (37,5% или 6/16 против 71,4% или 5/7) и двойных ошибок (7 против 0).

Как сообщал OBOZREVATEL, Даяна сдала положительный тест на допинг 22 декабря 2020 года и была отстранена от соревнований с 7 января 2021-го.