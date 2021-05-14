Секс с бывшим: СМИ узнали, как Ястремская объяснила допинг

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая попалась на применении допинга, объяснила попадание в организм запрещенных средств сексом. Спортсменка отстранена от соревнований с 7 января, а ее команда пытается добиться ее возвращения.

По данным Der Spigel, Ястремская сослалась на то, что ее бывший бойфренд принимал препарат, который рекомендуется при недостатке тестостерона, а через секс запрещенное вещество попало в ее организм. Однако такие объяснения были отклонены Международной теннисной федерации (ITF) и Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS).

Еще одна проблема у команды нашей теннисистки заключается в том, что ее бывший парень заявил о скандальном предложении отца Даяны. Якобы тот предлагал молодому человеку, имя которого не называется, взять всю вину на себя и даже предлагал ему денежное вознаграждение.

Отметим, что в 2019-м году СМИ сообщали о том, что Ястремская встречается с теннисистом Денисом Гевелем. Когда пара прекратила отношения, неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла бывшую первую ракетку мира испанку Гарбинье Мугурусу.