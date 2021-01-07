Знаменитая украинская теннисистка попалась на допинге

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Теннис
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Знаменитая украинская теннисистка попалась на допинге

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская сдала положительный тест на допинг, сообщает antidoping.itftennis.com.

В анализах знаменитой украинской теннисистки были обнаружены метаболиты местеролона. Местеролон – это вещество, которое запрещено категорией S1 запрещенного списка WADA 2020 года (анаболические агенты).

Является синтетическим аналогом мужского полового гормона тестостерона. Местеролон обладает свойствами тестостерона, но в отличие от него не инактивируется в печени при приеме внутрь.

Местеролон является андрогенным средством. Стимулирует развитие мужских половых органов и вторичных половых признаков, активизирует либидо и потенцию, оказывает анаболическое действие. Применяется при лечении мужского бесплодия.

20 летняя Ястремская является победительницей трех турниров WTA в одиночном разряде; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Wimbledon-2016).

В рейтинге WTA занимает 29-е место (1925 очков).

Даяна Ястремская