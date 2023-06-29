'Что вы ждете? Что мы будем кричать 'нет войне'?' Соболенко закатила истерику из-за украинского тренера

Лучшая теннисистка Беларуси Арина Соболенко призналась, что из-за молчаливой поддержки войны в Украине, столкнулась с критикой со стороны тренера Леси Цуренко Никиты Власова. Победительница Australian Open-2023, которая возмущалась из-за требований осудить российскую агрессию, обвинила нашего соотечественника в травле.

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Об этом Соболенко рассказала в интервью французскому изданию L'Equipe, а слова беларуской теннисистки передает портал TennisUpToDate. Она добавила, что не поддерживает войну в Украине, но не будет об этом высказываться, а действия Власова назвала настоящим адом для нее.

"Однажды тренер украинской теннисистки (Никита Власов – ред.) сказал мне: "Я рад, что ты проиграла". Я пошла в офис WTA. Я плакала, как ребенок, не в силах говорить. Он бежал за мной и кричал, что это я сбрасываю бомбы. Мы не поддерживаем войну. Но что вы ждете от нас? Что мы будем кричать "нет войне"? Я прошла через столько всего плохого, но, к сожалению, я не могу об этом рассказать, потому что никто поверит беларуской девушке. Я имею в виду тренера Цуренко. Я прошла через ад", – заявила Соболенко.

Ранее вторая ракетка мира обвинила украинцев в ненависти по национальному признаку. Кроме того, на Roland Garros Соболенко устроила провокацию после победы над Элиной Свитолиной, а затем неожиданно высказалась о беларуском диктаторе Александре Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, седьмая ракетка Украины Даяна Ястремская вышла в финал квалификации Wimbledon-2023, обыграв россиянку Эрику Андрееву, после чего отказалась пожимать сопернице руку.

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