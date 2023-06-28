Известная украинка вышла в финал квалификации Wimbledon, обыграв россиянку и проигнорировав ее после победы

Седьмая ракетка Украины Даяна Ястремская (№152 WTA) вышла в финал квалификации Wimbledon, обыграв россиянку Эрику Андрееву (№148 WTA). Поединок второго круга квалификации продлился почти полтора часа и завершился со счетом 6:3, 6:4.

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После победы 23-летняя одесситка проигнорировала соперницу, отказавшись пожать ей руку.

Для теннисисток это была первая очная встреча. Даяна с первых минут захватила инициативу и не отдавала ее до последнего гейма. Всего украинка сделала 3 ейса, допустив 4 двойных ошибки.

За выход в основную сетку травяного мейджора с призовым фондом 44,7 млн фунтов, Ястремская сразится 30 июня с Селин Наэф (№165 WTA) из Швейцарии.

В своей карьере наша соотечественница дважды пробивалась в основной турнир в Лондоне. Ее лучшим достижением стал четвертый круг в 2019 году.

Напомним, что в 2023 году Wimbledon пройдет с 3 по 18 июля. На турнире будет участвовать Элина Свитолина, получившая wild-card от организаторов, избавив ее от необходимости проходить квалификацию. Кроме одесситки, с основной сетки будут стартовать Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Екатерина Байндль.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и 20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Роджер Федерер провели небольшой матч на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

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