Победа чемпиона 20-2 в футболе. Как 100 лет назад прошла предыдущая Олимпиада в Париже

Уже через месяц стартует 33-я летняя Олимпиада. Будет принимать ее Париж, для которого такие соревнования будут уже третьими в его истории. Знаете ли вы, что в прошлый раз столица Франции стала местом проведения Игр только в 1924-м? OBOZ.UA погрузился на сто лет назад и расскажет вам о лучших моментах прошедшей летней Олимпиады в Париже. Приготовьтесь, в этом тексте будет многое "впервые".

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Полсотни стран для восстановления мира

Олимпиада 1924-го стала первой, где удалось собрать 44 команды, до этого и трех десятков участников не могли найти. Это уже было знаковым, ведь в будущем стабильно большое количество заявленных сборных будет только после Второй мировой войны. В списке можно найти мастодонтов спорта: США, Великобритания, Италия, Австралия, Швеция, Куба. А вот спортсмены Ирландии, Филиппин, Литвы, Румынии, Уругвая, Мексики, Польши и Эквадора впервые в истории почувствовали, что такое главный спортивный форум. Эти соревнования организационно можно назвать очень взвешенными, учитывая, что мир только начал приходить в себя после Первой мировой.

Почему именно Париж? Из уважения к Кубертену – инициатору создания Олимпиады. На 30-летие олимпийского движения право проведения решили отдать именно его родной стране. Следовательно, Париж впервые за новейшую историю ОИ стал городом, дважды принимавшим соревнования. На соревнование подготовили два десятка спортивных объектов и многие из них находились за пределами столицы. Это коммуны Багатель и Фонтебло, атлетическая арена "Бержер", бассейн "Тоурель", футбольные стадионы "Стад де Пари" и "Персен", а также - самый известный велодром Франции "Винсен".

Огня совсем не было, зато построили городок

Несмотря на тридцатилетнее существование Игр и уже восьми летних соревнований, на ОИ-1924 не было огня! Традиционное явление, без которого невозможно представить состязание, впервые показали не в Париже, а в Амстердаме – городе следующих летних игр 1928 года. Тогда для него создали даже специальную башню.

Зато впервые пришла идея сделать единственное место жительства для всех атлетов. На 8-ми Игры их собралось более трех тысяч, поэтому вопрос размещения встал очень остро. Тогда решили построить первый в истории Олимпийский городок. Фото не сохранилось, однако известно, что он был из дерева и хоть какие-то комфортные условия для отдыха и подготовки там учли.

Сенсации сыпались одна за другой

Как и каждую Олимпиаду, сто лет назад тоже устанавливали рекорды. И их было ну неприлично много. Например, 14 в дисциплинах легкой атлетики, а еще - одиннадцать для плавания. Кстати, и здесь есть то же "впервые", ведь именно в 1924-м году ввели стандарт для длины бассейнов в 50 метров. Неожиданно Франция выиграла в водном поло, а шведы в третий раз подряд взяли весь пьедестал в пятиборье. Свою звезду зажег и Гарольд Осборн – прыжок с разбегом на 204 сантиметра сделал американца лучшим спортсменом 1920-х.

Следует упомянуть и лучшего атлета тех Игр – финна Пааво Нурми. Бегун второй раз подряд был признан лучшим спортсменом и завоевал пять золотых медалей. Его запомнили как разрушителя олимпийских рекордов: сначала он пробежал полтора километра за 3 минуты 53 секунды, а уже через час он же вышел на 5-километровую дистанцию, где установил новый рекорд в 14 с половиной минут. Даже сто лет спустя Нурми остается на третьей строчке среди лучших атлетов Олимпиад всех времен с 12-ю медалями в личном зачете.

Настоящее чудо произошло на футбольном турнире. Уругвай впервые приехал на Олимпиаду, а его футбольная команда только что образовалась и попала в состав ФИФА. И каково было удивление зрителей, когда эта заокеанская сборная в дебютной игре разбила 7:0 будущую Югославию. Этого оказалось мало, ведь потом они вынесли США (3:0), Францию (5:1), обыграли Нидерланды 2:1 и не испытали никаких проблем против Швейцарии в финале (3:0). Эта победа и золотая медаль так и осталась единственной для всей страны на Играх. Но тот успех проложил тропу лучшим годам уругвайского поколения: они выиграют турнир следующей Олимпиады-1928, возьмут три золота Кубка Южной Америки, а затем – и первый чемпионат мира по футболу.

В первый раз эти рекорды были оформлены под олимпийским девизом! Фраза из трех слов "Быстрее! Сильнее! Выше!" впервые была сказана французским священником Анри Дидоном на открытии спортивных состязаний еще в его колледже. Эти слова понравились Пьеру де Кубертену (уже упомянутому нами ранее), только к 1924 году слова немного переставили, утвердив порядок именно "Быстрее! Выше! Сильнее!". Выиграли Олимпиаду-1924 Соединенные Штаты: они расположились на первом месте с огромным отрывом от хозяев, едва проскочивших на серебряную строчку перед британцами.

С зимой ко Франции были более лояльны

В конце вернемся к сегодняшнему дню. Уже через месяц стартуют 33-е по счету летние Олимпийские Игры. Для французов это третий именно летний турнир, были еще и три зимних: 1924, 1968 и 1992 года, однако ни одна из домашних ОИ так и не выиграла.

Вообще Франция входит в число избранных стран, где проводили и летние, и зимние Игры. По количеству (будет 6) они уступают только США (те принимали 8 Олимпиад разного времени года). Далее следует Япония – 4 раза. Великобритания, Германия, Италия и Канада – по три раза. Причем, британцам пока доверяли только летние игры; во всех остальных – разное количество сезонных турниров.

В этом году Франция среди фаворитов Олимпиады. Им придется посоревноваться с Китаем, Великобританией и Австралией. Хотя победу (со значительным отрывом, как и 100 лет назад) снова прочат команде США.