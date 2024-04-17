100 дней до ОИ-2024: футбольный дебют Украины, в каких видах спорта претендуем на медали и прогноз

В среду, 17 апреля, остается ровно сто дней до начала Олимпийских Игр-2024. Их будет принимать Франция – все пройдет в Париже и его окрестностях. Украина на этих ОИ будет представлена более чем в 15 видах спорта и почти сотней атлетов. OBOZ.UA рассказывает все детали о соревнованиях, подготовке украинцев и их шансах на медали.

Какие лицензии уже добыла Украина?

Сейчас у нас точно известны 84 участника в 15 видах спорта. По данным Национального Олимпийского комитета, отбор завершен в 5 лицензиях: это футбол, синхронное плавание, прыжки в воду, а также - художественная и спортивная гимнастика. Есть такие цифры:

Отбор неравномерен и растянут во времени. Некоторые лицензии мы получили в эти дни, некоторые знаем уже давно. До Олимпиады еще сто дней, поэтому имена всех украинских атлетов, кто уедет в Париж, придется подождать.

Какие виды спорта могут принести Украине золотые медали?

Последние выступления Украины на летних Играх не были впечатляющими: тенденция к уменьшению количества наград все больше съедала наши достижения. За последние 3 Олимпиады страна чуть не осталась без золота: 5 таких медалей на Играх в Лондоне 2012 года и только одна на Олимпиаде-2020. В этом году, не только из-за полномасштабной войны, но и из-за особой спортивной злобы, самое время подняться как можно выше в медальном зачете и заявить об украинцах еще громче.

Ту самую медаль прошлых соревнований взял Жан Беленюк. Эта же Олимпиада для него станет последней. Многократный чемпион разных соревнований на международный спортивный форум поедет защищать свой статус и является одной из надежд Украины и фаворитом среди всех борцов в своей весовой категории. В феврале Беленюк выиграл бронзу на Евро-2024 по борьбе, которую сам назвал разминкой перед главными играми четырехлетия.

На первом месте среди ожиданий – футбольная команда. Здесь не только о потенциале игроков. Это первый выход сборной Украины на ОИ, поэтому заряженность футболистов должна быть на максимальном уровне. Несмотря на поражение от Японии во время подготовки к турниру, букмекеры дают нам шанс аж на полуфинал. Подопечным Ротаня будут противостоять олимпийские сборные Марокко и Аргентины, еще одного соперника от Азии узнаем в скором времени. Там – особый состав: 18 игроков в заявке, 2001 года рождения и младше, но можно взять троих старше. Футбольный турнир на Олимпиаде-2024 стартует 24 июля и продлится почти все Игры.

Интересная ситуация сложилась в тяжелой атлетике. Украина всегда была кем-то представлена, и в этот раз в топе мирового рейтинга удержалась 23-летняя Камила Конотоп, подняв суммарный вес 236 килограммов. Государство сохранило свое присутствие, но поедет только одна спортсменка – и это самый маленький результат именно для тяжелой атлетики. В то же время, на вторую для себя Олимпиаду от нас отправляется трехкратная чемпионка Европы – поэтому и здесь надежды возлагают очень большие.

Ожидают медалей и от сборной по фехтованию. Кроме команды саблисток во главе с Ольгой Харлан, в Париж приедут и шпажистки - причем в командном и индивидуальном зачетах, свое право на Олимпиаду они завоевали три недели назад. Кривицкая, Харькова, Бежура и Бровко, благодаря стабильно высоким результатам на протяжении всего отбора, закрепились в пятерке лучших по олимпийскому рейтингу, что и дало им желанный пропуск.

Но, пожалуй, самое важное золото принесет нам каждая победа над "нейтральными" спортсменами - россиянами и белорусами. Их все же допустили на ОИ, хотя запретили выходить со всеми во время открытия соревнований. Украинские атлеты получили рекомендации от НОК по поведению с ними (в частности, не фотографироваться или не общаться с агрессорами). Избежать пересечения в соревновательной плоскости по некоторым видам спорта не удастся, поэтому победа над врагом на поле, площадке или в медальном зачете станет еще одним большим достижением.

Украине прогнозируют попадание в 20-ку лучших

Один из самых авторитетных ресурсов по анализу спортивных соревнований – The Nielsen Company – обещает нам попадание во вторую десятку в медальном зачете. Ожидается, что Украина сможет завоевать 3 золотые медали, 2 серебряные и 8 бронзовых. Этот прогноз датирован еще февралем, поэтому, когда все лицензии станут известны, места могут измениться.

Относительно лидеров – разгромную победу на ОИ-24 предсказывают США. Эксперты говорят, что у Штатов будет отрыв в более чем 30 медалей над Китаем, Великобританией, Францией и Австралией. Только эти страны, по мнению аналитиков, смогут взять в сводном зачете 50 и более медалей разного вида. Все остальные – гораздо меньше.

Когда и как будут проходить игры?

Официальная церемония открытия Олимпиады-24 состоится 26 июля. На приветствие выйдет более 200 национальных олимпийских комитетов. Из-за угроз безопасности, Франция готовит несколько мест для возможного переноса церемонии из столицы. Что интересно, не все соревнования начнутся после открытия – футбол, регби, стрельба из лука и гандбол стартуют на несколько дней раньше. На дату открытия никаких соревнований не запланировано, а вот на день закрытия - 11 августа - приходится розыгрыш сразу 13-ти комплектов медалей в 9 видах спорта.

Самыми длительными станут соревнования по футболу, самыми короткими – по прыжкам на батуте, только один соревновательный день. Почти ежедневно мы сможем увидеть одиночные и парные соревнования по настольному теннису, волейболу, водному поло, баскетболу или пляжному волейболу. На Олимпиаде в Париже будут разыграны и медали по брейк-дансу – этот вид спорта впервые включили в программу Игр.

Полный список всех спортсменов от Украины мы еще ждем, поэтому позже разберем заявку подробнее. За 100 дней до Игр во Франции хочется пожелать нашим спортсменам воодушевления, готовности к борьбе и наивысшим результатам.

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