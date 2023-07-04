Знаменитые российские фигуристы развели РФ на деньги, а затем сменили гражданство

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин в сезоне-2022/23 получали деньги из бюджета России. 20-летняя Диана и 23-летний Смолкин в начале июня 2023-го перешли в сборную Грузии.

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В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин не приняли участие ни в одном соревновании, а главный тренер сборной России Елена Чайковская рассказывала, что на них не были затрачены никакие средства.

"Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили", - утверждала Чайковская в интервью ТАСС.

Заявление Министерства спорта РФ опровергает слова тренера.

"Указанные спортсмены в спортивном сезоне-2022/23 были включены в списки кандидатов в сборную команду по фигурному катанию на коньках и получали финансовое обеспечение из средств федерального бюджета", – сказано в документе Минспорта, который приводит "Р-спорт".

Выступая за Россию, они стали серебряными призёрами чемпионата России (2022), бронзовыми призёрами чемпионата России среди юниоров (2020), победителями финала кубка России среди юниоров (2021). На Олимпиаде-2022 в Пекине дуэт Дэвис/Смолкин занял 14-е место.

По информации The Wall Street Journal, 18 марта, спустя две с половиной недели после наложения запрета, гражданка США по праву рождения Дэвис и её партнёр Смолкин, родившийся в Санкт-Петербурге, поженились в Лас-Вегасе.

The Wall Street Journal утверждал, что их женитьба — это якобы шаг к ускоренной натурализации Смолкина и к переходу пары в сборную США с целью выступить на Олимпиаде 2026 года.

Отметим, что после событий 24 февраля прошлого года в России идет массовый отток спортсменов. Например знаменитая российская пловчиха Анастасия Кирпичникова приняла решение также выступать за сборную Франции.

Отказалась выступать за РФ и четырехкратная призерка чемпионатов мира и пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку Софья Просвирнова. 25-летняя девушка решила, что будет соревноваться под флагом Дании.

До этого российский экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев получил гражданство Армении.

Ранее стало известно, что двукратный победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров Виктор Плицев получил спортивное гражданство Северной Македонии.

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Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин будут выступать за сборную Грузии. 20-летняя Диана и 23-летний Смолкин уже добавили грузинский флаг в свои описания профилей в соцсетях.