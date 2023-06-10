Известные российские фигуристы отказались выступать за РФ и сменили гражданство

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин будут выступать за сборную Грузии. 20-летняя Диана и 23-летний Смолкин уже добавили грузинский флаг в свои описания профилей в соцсетях.

Видео дня

На Олимпийских играх-2022 Дэвис и Смолкин выступали в составе Олимпийского комитета России (ОКР), заняв 14-е место.

В связи с вторжением России в Украину, Дэвис и Смолкин, наравне с другими российскими фигуристами, были отстранены от международных соревнований под эгидой ISU.

По информации The Wall Street Journal, 18 марта, спустя две с половиной недели после наложения запрета, гражданка США по праву рождения Дэвис и её партнёр Смолкин, родившийся в Санкт-Петербурге, поженились в Лас-Вегасе.

The Wall Street Journal утверждал, что их женитьба — это якобы шаг к ускоренной натурализации Смолкина и к переходу пары в сборную США с целью выступить на Олимпиаде 2026 года.

Отметим, что после событий 24 февраля прошлого года в России идет массовый отток спортсменов. Например знаменитая российская пловчиха Анастасия Кирпичникова приняла решение также выступать за сборную Франции.

Отказалась выступать за РФ и четырехкратная призерка чемпионатов мира и пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку Софья Просвирнова. 25-летняя девушка решила, что будет соревноваться под флагом Дании.

До этого российский экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев получил гражданство Армении.

Ранее стало известно, что двукратный победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров Виктор Плицев получил спортивное гражданство Северной Македонии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!