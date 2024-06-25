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Где сейчас и чем занимается яркая актриса Евгения Мякенькая: муж на войне и работа продавцом в торговом центре

Оксана Гейдор
Люди
10 минут
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Где сейчас и чем занимается яркая актриса Евгения Мякенькая: муж на войне и работа продавцом в торговом центре

Украинская актриса Евгения Мякенькая ("Юрчишины", "Водоворот", "Бывшая", "Долгая дорога к счастью", "Сердце матери" и др.) с начала полномасштабного вторжения продолжает жить и работать в Киеве. И даже успела, пока не было работы в кино и театре, попробовать себя в другой профессии.

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OBOZ.UA пообщался с артисткой, которая рассказала, как в начале полномасштабной войны два месяца торговала колготками в столичном торговом центре. А также откровенно призналась, как непросто сначала отнеслась к решению мужа идти воевать.

Где сейчас и чем занимается яркая актриса Евгения Мякенькая: муж на войне и работа продавцом в торговом центре

"Как живется во время войны? – переспрашивает Женя. – Вы знаете, многие из моих друзей говорят: "Если бы не психолог, было бы очень тяжело". Я держусь без психолога. Но моментами накрывает. Месяц тому назад мой Александр пошел на войну".

Муж Евгении Мякенькой – украинский актер, сценарист и юморист Александр Зарубей. Он родом с Луганщины – окончил там вуз, несколько лет работал в областном театре.

Где сейчас и чем занимается яркая актриса Евгения Мякенькая: муж на войне и работа продавцом в торговом центре

"Сейчас муж на учебе, – продолжает Женя. – Еще с начала полномасштабной войны рвался. Сам из Алчевска – сейчас это временно оккупированная территория. Родители там. И все эти годы у него сердце не на месте. Сначала я, когда слышала от него, что хочет уходить на фронт, начинала плакать, а сейчас невероятно им горжусь. Когда началось вторжение, он отправился в тероборону. Патрулировал с мужчинами территорию. И ему немного легче стало, почувствовал себя полезным. Потом мы с ним как волонтеры полгода работали на одном YouTube-канале – в программе для людей, выехавших за границу. Общались, расспрашивали, как им там".

"Но разговоры о том, что нужно идти на войну, не заканчивались, – вспоминает актриса. – Где не ходим-ездим, обращал внимание на постеры: "Врывайся в Третью штурмовую". Говорил, что если будет непричастным к происходящему, то потом будет сильно корить себя. В итоге в 39 лет пошел на контракт в ВСУ".

Где сейчас и чем занимается яркая актриса Евгения Мякенькая: муж на войне и работа продавцом в торговом центре

На прошлой неделе Евгения праздновала день рождения – 16 июня ей исполнилось 35 лет: "И муж преподнес мне сюрприз: приехал! Предварительно позвонил по телефону, сказал, что подвезут его вещи, надо забрать у подъезда. И вот я выхожу к тому бусику. Водитель отдает вещи и говорит: "Сейчас еще одну сумку". Открывает заднюю дверь, а там мой военный: красивый такой, с бородой. И с большим букетом. Он у меня вообще романтик в отношениях, я не такая. Цветочек сорвать для меня, увидеть сердечко из облачка на небе и прислать – это он. Но внешне о нем такое не скажешь – его люди даже немного опасаются".

Где сейчас и чем занимается яркая актриса Евгения Мякенькая: муж на войне и работа продавцом в торговом центре

"Что он рассказывает о своей нынешней жизни? – продолжает Мякенькая. – Лег спать вечером на кровать, а потом говорит: "Может, мне на пол перелечь? Потому что сейчас привыкну к комфорту". Он попал, как мечтал, в Третью отдельную штурмовую бригаду ВСУ. Месяц проходил подготовку, сейчас приобретает профессию".

Где сейчас и чем занимается яркая актриса Евгения Мякенькая: муж на войне и работа продавцом в торговом центре

У супругов есть сын Марк, ему девять: "Он большой мальчик, ему все рассказывается. Мы с детства с ним разговариваем как со взрослым. Вот говорят, что мальчики развиваются медленнее девочек. А наш сын разговаривает с одного года. Я очень люблю археологию, архитектуру. И вот все это в него вкладываю с детства. Муж хорошо разбирается в истории – тоже ему рассказывает много. Поэтому у нас растет очень любознательный малый. Он знает, кто такой Путин, знает, как его называют".

Где сейчас и чем занимается яркая актриса Евгения Мякенькая: муж на войне и работа продавцом в торговом центре

В начале вторжения Евгения Мякенькая приняла решение не покидать Киев и мужа: "Может, мы какие-то сумасшедшие, не знаю, но не хотелось никуда ехать. Хотя именно в эти моменты почувствовала, что такое панические атаки. И в такие минуты кипела: "Все, собираем вещи и едем". Но потом успокаивала себя: "Что я буду делать в другой стране со своей актерской профессией? Мыть пол могу и у нас". А я действительно не боюсь никакой работы. Когда не было долгое время съемок, отправилась в торговый центр SkyMall продавать колготы. Не из-за денег – конкретных проблем с этим не было, просто уже не могла сидеть дома".

"Очень интересно было наблюдать за реакцией людей, – вспоминает Евгения. – Идут, разговаривают между собой, видят меня – умолкают. И молча смотрят. А потом прошли один раз, смотрю, возвращаются, внимательнее присматриваются. Подходят: "Извините, пожалуйста, вы так похожи на одну актрису". Говорю: "Это я. А что вы думали? Актеры – такие же люди. И сейчас, как все, далеко не в шоколаде".

"Отключение света, по четыре воздушные тревоги в день – многое пришлось пережить на новом рабочем месте, – говорит актриса Мякенькая. – Но мне нравилось. С работой помогла подруга – мы соседи. Она – одна из руководителей этой сети. Я до этого очень хотела поработать бариста, но не брали, может, из-за возраста – хотели студентов, не знаю. А подруга говорит: "У нас на одном из торговых "островков" в ТРЦ сейчас нет человека". А я: "Пойду".

"И как раз, когда я начала работать "на колготках", меня пригласили в театр, – продолжает артистка. – Стояла за прилавком и учила текст. Если кто-то в то время наблюдал за мной на камерах, точно думал, что городская сумасшедшая. Сама с собой разговаривает, руками размахивает. Я и самопробы там записывала. Весело было".

Где сейчас и чем занимается яркая актриса Евгения Мякенькая: муж на войне и работа продавцом в торговом центре

Сейчас у Евгении Мякенькой спектакли в двух столичных театрах и работа в кино: "Съемок не было долго, но между тем пригласили сняться в клипе певицы ROXOLANA. Вышла на площадку и расплакалась от радости, что снова в профессии. А потом последовали роли. Я сейчас много смотрю украинское кино – такие крутые фильмы делают! "Оставайся онлайн", "Я", "Победа" и Берлин", "Крашенка" – была на премьерных показах, очень понравилось".

Где сейчас и чем занимается яркая актриса Евгения Мякенькая: муж на войне и работа продавцом в торговом центре

В свое время, как и многие другие коллеги, Евгения Мякенькая работала на съемочной площадке вместе с российскими актерами. Говорит, все, что сейчас рассказывают о тех временах наши актеры, – правда: "В самом деле всякое бывало: им – гримвагоны, а ты – на стульчике ждешь сцены. Конечно, это бесило. Но давайте будем откровенными: проблема была в первую очередь в наших продюсерах, которые их приглашали. Создавали такие условия. И я не могу сказать, что все российские актеры были невыносимы. Хотя работала с такими артистами, что просто не хотелось выходить на площадку. Например, Анна Легчилова, с которой снималась в сериале "Водоворот", играла в картине ее помощницу".

Где сейчас и чем занимается яркая актриса Евгения Мякенькая: муж на войне и работа продавцом в торговом центре

"У Анны был отдельный трейлер, куда на примерку приносили костюмы, – вспоминает Евгения. – Она не приходила в костюмерную – нет-нет. Зовут на площадку проходить сцену – приходит в тапочках, с кофе: "А почему меня позвали? Вообще не понимаю. Давайте, когда все будет готово, приду". Режиссер: "Анечка, ну давайте почитаем сцену". – "А что мы будем здесь читать? Вот что, мне интересно? Я же сказала: будет все готово – позовите". А я стою такая в полной готовности – на каблуках, в гриме – и думаю: "Вот это да…"

"Но повторюсь: это украинские продюсеры создавали такие условия, – добавляет актриса. – Россиянам – все деньги мира, отдельные машины, рестораны, отели. А нам – что останется, потому что, мол, маленький бюджет. Ну конечно, когда все отдали, то что остается? Потом ты приезжаешь на площадку и видишь, как любят там и не любят – здесь. А у нас очень талантливые актеры, хорошие, классные".

Где сейчас и чем занимается яркая актриса Евгения Мякенькая: муж на войне и работа продавцом в торговом центре

Евгения с удовольствием вспоминает работу в украиноязычном сериале "Юрчишины": "Георгий Делиев – я в детстве пересмотрела все выпуски его "Маски-шоу". Растрепанные волосы, эдакий панк. И вот мы знакомимся на съемочной площадке – и оказывается, что это невероятно вежливый, деликатный человек, со всеми на "вы": "Доброе утро, Женечка! Как вам спалось?" А у тебя в голове тот его герой, который запросто – хрясь! – бутылкой по голове. Правда, у нас он играл персонажа под стать "Маскам" – зека Ник-Ника, который "откинулся" из тюрьмы".

Где сейчас и чем занимается яркая актриса Евгения Мякенькая: муж на войне и работа продавцом в торговом центре

"В кадре бросает направо и налево жаргонные словечки, а затем режиссеру: "Олежка, у меня маленький вопрос. Скажите, а если мы здесь немного изменим? Мне кажется, здесь не может быть такой сцены". Ну просто молниеносное перевоплощение, очень круто. А Оля Сумская, которая играла его бывшую жену. Это огонь! С ней опасно играть в комедиях, потому что она любит "раскалывать" коллег – смешит перед камерой так ловко, что не рассмеяться невозможно. Меня, как поведет, придется долго успокаиваться, переснимать. Оля тоже очень крутая, с ней очень комфортно работать".

Где сейчас и чем занимается яркая актриса Евгения Мякенькая: муж на войне и работа продавцом в торговом центре

"На съемочной площадке "Юрчишиных" я встретила близкую подругу, – продолжает Женя. – Актрису Валентину Вовченко, которая играет одну из главных ролей. Мы понравились друг другу с первого дня и до сих пор очень дружим. С Владимиром Канивцом, игравшим ее брата, тоже в очень хороших отношениях. Он уже давно воюет. Во втором сезоне появились Андрей Исаенко, Анна Кошмал, моя кума Екатерина Варченко. Я крестила ее малыша, а она крестная – нашего сына. К сожалению, так случилось, что ее задержали на съемках и она не смогла приехать вовремя на сами крестины, но мы считаем ее крестной Марка".

Где сейчас и чем занимается яркая актриса Евгения Мякенькая: муж на войне и работа продавцом в торговом центре

– Женя, жалели хоть когда-то, что выбрали именно эту профессию?

– Ой, постоянно. Один день нет съемок – все. Папа хотел, чтобы я была военной, как он. Мама видела меня врачом. Но я мечтала о своей профессии с детства. В нашем семейном архиве есть видео, где пятилетней представляюсь на камеру: "Мякенькая Женя – будущая актриса". Мне часто говорят, что у меня такой типаж, что сразу запоминается зрителю. Мол, очень яркий. Но, знаете, именно поэтому я часто оказываюсь совсем не в выигрыше, потому что у нас главные героини – золушки, серые мышки, которые на протяжении серий становятся принцессами. А моя постоянная роль – это подруга этой героини. Понятно, что я тоже переиграла всех проституток, наркоманок (смеется). Но на самом деле это очень интересно!

Где сейчас и чем занимается яркая актриса Евгения Мякенькая: муж на войне и работа продавцом в торговом центре

Когда ты просто красиво заходишь в кадр – ненавижу это просто. Мне нравится трэш. Очень мечтаю сыграть какую-нибудь убийцу или маньячку, потому что там надо напрячь актерское нутро. Какое-то время мечтала сыграть в военном кино – и попала к Ахтему Сеитаблаеву. Была счастлива. Когда нужно выходить из зоны комфорта – это круто. Я очень завидую мужчинам, не нашим – голливудским. Как сыграл Киллиан Мерфи в "Острых козырьках"! А Хоакин Феникс в "Джокере"? Я смотрела трижды. У нас очень талантливые сценаристы. Мой муж тоже пишет, но часто в стол. А мы в это время покупаем франшизы, адаптируем корейские сериалы. Ну серьезно? Наши сценаристы могут вам такие работы принести, что слезами обольетесь. Но наши продюсеры нередко продолжают штамповать одинаковое, по одному формату".

Где сейчас и чем занимается яркая актриса Евгения Мякенькая: муж на войне и работа продавцом в торговом центре

– А что ваш муж рассказывает о находящихся в оккупации родственниках?

– Какое-то время родители к нам приезжали в гости – раз в год старались обязательно навещать. В последний раз мама планировала приехать к нам сюрпризом – в марте 2022 года на день рождения Марка. Взяла билет, не сказав нам. А уже 25 февраля призналась о своих планах и добавила: "Я билеты все-таки сдавать пока не буду". Ну а потом пришлось сдать. С тех пор как растет внук, они видятся только по фото. Уезжать надолго, покидать дом – не хотят. Привязаны к земле, имеют жилье, на которое работали всю жизнь, коллег, друзей. Когда Александр принимал решение идти в ВСУ, не совещался с ними, рассказал уже постфактум. Слез было – не передать. Ну как у любой нашей мамы. Это русские – другие. Когда слушаю их разговоры с сыновьями, в шоке: "Сынок, ну в смысле все не так? Путин же сказал".

Где сейчас и чем занимается яркая актриса Евгения Мякенькая: муж на войне и работа продавцом в торговом центре

Знаете, когда Александр ушел, я как-то по-другому стала смотреть на других мужчин, на их поступки. Особенно когда попала однажды на Крещатик вечером. Сколько здоровых мужиков веселятся по ресторанам – меня прямо это конкретно выбесило. Я не говорю, что все сейчас должны встать и уйти воевать, – нет, речь не об этом. Даже военные говорят, что им нужны люди, для которых это сознательный выбор. Ибо нужно воевать, а не переживать за того, кто морально не готов. Но когда кто-то во время войны ведет себя откровенно пошло – это больно. Люди в окопах сидят, жизнью рискуют. Ради чего? Чтобы ты в ресторане веселился? Не нужно так напоказ. У многих украинцев разбомбили дома, убили родственников. Ну зачем им такое видеть? Я уже несколько раз слышала: "Пусть другие идут воевать. Я не дурак". А что ты потом будешь рассказывать своим детям? "Сынок, я был уклонистом, дома сидел, боялся выйти"? На кого они должны равняться? Кем вырастут?

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