Где сейчас и чем занимается яркая актриса Евгения Мякенькая: муж на войне и работа продавцом в торговом центре

Украинская актриса Евгения Мякенькая ("Юрчишины", "Водоворот", "Бывшая", "Долгая дорога к счастью", "Сердце матери" и др.) с начала полномасштабного вторжения продолжает жить и работать в Киеве. И даже успела, пока не было работы в кино и театре, попробовать себя в другой профессии.

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OBOZ.UA пообщался с артисткой, которая рассказала, как в начале полномасштабной войны два месяца торговала колготками в столичном торговом центре. А также откровенно призналась, как непросто сначала отнеслась к решению мужа идти воевать.

"Как живется во время войны? – переспрашивает Женя. – Вы знаете, многие из моих друзей говорят: "Если бы не психолог, было бы очень тяжело". Я держусь без психолога. Но моментами накрывает. Месяц тому назад мой Александр пошел на войну".

Муж Евгении Мякенькой – украинский актер, сценарист и юморист Александр Зарубей. Он родом с Луганщины – окончил там вуз, несколько лет работал в областном театре.

"Сейчас муж на учебе, – продолжает Женя. – Еще с начала полномасштабной войны рвался. Сам из Алчевска – сейчас это временно оккупированная территория. Родители там. И все эти годы у него сердце не на месте. Сначала я, когда слышала от него, что хочет уходить на фронт, начинала плакать, а сейчас невероятно им горжусь. Когда началось вторжение, он отправился в тероборону. Патрулировал с мужчинами территорию. И ему немного легче стало, почувствовал себя полезным. Потом мы с ним как волонтеры полгода работали на одном YouTube-канале – в программе для людей, выехавших за границу. Общались, расспрашивали, как им там".

"Но разговоры о том, что нужно идти на войну, не заканчивались, – вспоминает актриса. – Где не ходим-ездим, обращал внимание на постеры: "Врывайся в Третью штурмовую". Говорил, что если будет непричастным к происходящему, то потом будет сильно корить себя. В итоге в 39 лет пошел на контракт в ВСУ".

На прошлой неделе Евгения праздновала день рождения – 16 июня ей исполнилось 35 лет: "И муж преподнес мне сюрприз: приехал! Предварительно позвонил по телефону, сказал, что подвезут его вещи, надо забрать у подъезда. И вот я выхожу к тому бусику. Водитель отдает вещи и говорит: "Сейчас еще одну сумку". Открывает заднюю дверь, а там мой военный: красивый такой, с бородой. И с большим букетом. Он у меня вообще романтик в отношениях, я не такая. Цветочек сорвать для меня, увидеть сердечко из облачка на небе и прислать – это он. Но внешне о нем такое не скажешь – его люди даже немного опасаются".

"Что он рассказывает о своей нынешней жизни? – продолжает Мякенькая. – Лег спать вечером на кровать, а потом говорит: "Может, мне на пол перелечь? Потому что сейчас привыкну к комфорту". Он попал, как мечтал, в Третью отдельную штурмовую бригаду ВСУ. Месяц проходил подготовку, сейчас приобретает профессию".

У супругов есть сын Марк, ему девять: "Он большой мальчик, ему все рассказывается. Мы с детства с ним разговариваем как со взрослым. Вот говорят, что мальчики развиваются медленнее девочек. А наш сын разговаривает с одного года. Я очень люблю археологию, архитектуру. И вот все это в него вкладываю с детства. Муж хорошо разбирается в истории – тоже ему рассказывает много. Поэтому у нас растет очень любознательный малый. Он знает, кто такой Путин, знает, как его называют".

В начале вторжения Евгения Мякенькая приняла решение не покидать Киев и мужа: "Может, мы какие-то сумасшедшие, не знаю, но не хотелось никуда ехать. Хотя именно в эти моменты почувствовала, что такое панические атаки. И в такие минуты кипела: "Все, собираем вещи и едем". Но потом успокаивала себя: "Что я буду делать в другой стране со своей актерской профессией? Мыть пол могу и у нас". А я действительно не боюсь никакой работы. Когда не было долгое время съемок, отправилась в торговый центр SkyMall продавать колготы. Не из-за денег – конкретных проблем с этим не было, просто уже не могла сидеть дома".

"Очень интересно было наблюдать за реакцией людей, – вспоминает Евгения. – Идут, разговаривают между собой, видят меня – умолкают. И молча смотрят. А потом прошли один раз, смотрю, возвращаются, внимательнее присматриваются. Подходят: "Извините, пожалуйста, вы так похожи на одну актрису". Говорю: "Это я. А что вы думали? Актеры – такие же люди. И сейчас, как все, далеко не в шоколаде".

"Отключение света, по четыре воздушные тревоги в день – многое пришлось пережить на новом рабочем месте, – говорит актриса Мякенькая. – Но мне нравилось. С работой помогла подруга – мы соседи. Она – одна из руководителей этой сети. Я до этого очень хотела поработать бариста, но не брали, может, из-за возраста – хотели студентов, не знаю. А подруга говорит: "У нас на одном из торговых "островков" в ТРЦ сейчас нет человека". А я: "Пойду".

"И как раз, когда я начала работать "на колготках", меня пригласили в театр, – продолжает артистка. – Стояла за прилавком и учила текст. Если кто-то в то время наблюдал за мной на камерах, точно думал, что городская сумасшедшая. Сама с собой разговаривает, руками размахивает. Я и самопробы там записывала. Весело было".

Сейчас у Евгении Мякенькой спектакли в двух столичных театрах и работа в кино: "Съемок не было долго, но между тем пригласили сняться в клипе певицы ROXOLANA. Вышла на площадку и расплакалась от радости, что снова в профессии. А потом последовали роли. Я сейчас много смотрю украинское кино – такие крутые фильмы делают! "Оставайся онлайн", "Я", "Победа" и Берлин", "Крашенка" – была на премьерных показах, очень понравилось".

В свое время, как и многие другие коллеги, Евгения Мякенькая работала на съемочной площадке вместе с российскими актерами. Говорит, все, что сейчас рассказывают о тех временах наши актеры, – правда: "В самом деле всякое бывало: им – гримвагоны, а ты – на стульчике ждешь сцены. Конечно, это бесило. Но давайте будем откровенными: проблема была в первую очередь в наших продюсерах, которые их приглашали. Создавали такие условия. И я не могу сказать, что все российские актеры были невыносимы. Хотя работала с такими артистами, что просто не хотелось выходить на площадку. Например, Анна Легчилова, с которой снималась в сериале "Водоворот", играла в картине ее помощницу".

"У Анны был отдельный трейлер, куда на примерку приносили костюмы, – вспоминает Евгения. – Она не приходила в костюмерную – нет-нет. Зовут на площадку проходить сцену – приходит в тапочках, с кофе: "А почему меня позвали? Вообще не понимаю. Давайте, когда все будет готово, приду". Режиссер: "Анечка, ну давайте почитаем сцену". – "А что мы будем здесь читать? Вот что, мне интересно? Я же сказала: будет все готово – позовите". А я стою такая в полной готовности – на каблуках, в гриме – и думаю: "Вот это да…"

"Но повторюсь: это украинские продюсеры создавали такие условия, – добавляет актриса. – Россиянам – все деньги мира, отдельные машины, рестораны, отели. А нам – что останется, потому что, мол, маленький бюджет. Ну конечно, когда все отдали, то что остается? Потом ты приезжаешь на площадку и видишь, как любят там и не любят – здесь. А у нас очень талантливые актеры, хорошие, классные".

Евгения с удовольствием вспоминает работу в украиноязычном сериале "Юрчишины": "Георгий Делиев – я в детстве пересмотрела все выпуски его "Маски-шоу". Растрепанные волосы, эдакий панк. И вот мы знакомимся на съемочной площадке – и оказывается, что это невероятно вежливый, деликатный человек, со всеми на "вы": "Доброе утро, Женечка! Как вам спалось?" А у тебя в голове тот его герой, который запросто – хрясь! – бутылкой по голове. Правда, у нас он играл персонажа под стать "Маскам" – зека Ник-Ника, который "откинулся" из тюрьмы".

"В кадре бросает направо и налево жаргонные словечки, а затем режиссеру: "Олежка, у меня маленький вопрос. Скажите, а если мы здесь немного изменим? Мне кажется, здесь не может быть такой сцены". Ну просто молниеносное перевоплощение, очень круто. А Оля Сумская, которая играла его бывшую жену. Это огонь! С ней опасно играть в комедиях, потому что она любит "раскалывать" коллег – смешит перед камерой так ловко, что не рассмеяться невозможно. Меня, как поведет, придется долго успокаиваться, переснимать. Оля тоже очень крутая, с ней очень комфортно работать".

"На съемочной площадке "Юрчишиных" я встретила близкую подругу, – продолжает Женя. – Актрису Валентину Вовченко, которая играет одну из главных ролей. Мы понравились друг другу с первого дня и до сих пор очень дружим. С Владимиром Канивцом, игравшим ее брата, тоже в очень хороших отношениях. Он уже давно воюет. Во втором сезоне появились Андрей Исаенко, Анна Кошмал, моя кума Екатерина Варченко. Я крестила ее малыша, а она крестная – нашего сына. К сожалению, так случилось, что ее задержали на съемках и она не смогла приехать вовремя на сами крестины, но мы считаем ее крестной Марка".

– Женя, жалели хоть когда-то, что выбрали именно эту профессию?

– Ой, постоянно. Один день нет съемок – все. Папа хотел, чтобы я была военной, как он. Мама видела меня врачом. Но я мечтала о своей профессии с детства. В нашем семейном архиве есть видео, где пятилетней представляюсь на камеру: "Мякенькая Женя – будущая актриса". Мне часто говорят, что у меня такой типаж, что сразу запоминается зрителю. Мол, очень яркий. Но, знаете, именно поэтому я часто оказываюсь совсем не в выигрыше, потому что у нас главные героини – золушки, серые мышки, которые на протяжении серий становятся принцессами. А моя постоянная роль – это подруга этой героини. Понятно, что я тоже переиграла всех проституток, наркоманок (смеется). Но на самом деле это очень интересно!

Когда ты просто красиво заходишь в кадр – ненавижу это просто. Мне нравится трэш. Очень мечтаю сыграть какую-нибудь убийцу или маньячку, потому что там надо напрячь актерское нутро. Какое-то время мечтала сыграть в военном кино – и попала к Ахтему Сеитаблаеву. Была счастлива. Когда нужно выходить из зоны комфорта – это круто. Я очень завидую мужчинам, не нашим – голливудским. Как сыграл Киллиан Мерфи в "Острых козырьках"! А Хоакин Феникс в "Джокере"? Я смотрела трижды. У нас очень талантливые сценаристы. Мой муж тоже пишет, но часто в стол. А мы в это время покупаем франшизы, адаптируем корейские сериалы. Ну серьезно? Наши сценаристы могут вам такие работы принести, что слезами обольетесь. Но наши продюсеры нередко продолжают штамповать одинаковое, по одному формату".

– А что ваш муж рассказывает о находящихся в оккупации родственниках?

– Какое-то время родители к нам приезжали в гости – раз в год старались обязательно навещать. В последний раз мама планировала приехать к нам сюрпризом – в марте 2022 года на день рождения Марка. Взяла билет, не сказав нам. А уже 25 февраля призналась о своих планах и добавила: "Я билеты все-таки сдавать пока не буду". Ну а потом пришлось сдать. С тех пор как растет внук, они видятся только по фото. Уезжать надолго, покидать дом – не хотят. Привязаны к земле, имеют жилье, на которое работали всю жизнь, коллег, друзей. Когда Александр принимал решение идти в ВСУ, не совещался с ними, рассказал уже постфактум. Слез было – не передать. Ну как у любой нашей мамы. Это русские – другие. Когда слушаю их разговоры с сыновьями, в шоке: "Сынок, ну в смысле все не так? Путин же сказал".

Знаете, когда Александр ушел, я как-то по-другому стала смотреть на других мужчин, на их поступки. Особенно когда попала однажды на Крещатик вечером. Сколько здоровых мужиков веселятся по ресторанам – меня прямо это конкретно выбесило. Я не говорю, что все сейчас должны встать и уйти воевать, – нет, речь не об этом. Даже военные говорят, что им нужны люди, для которых это сознательный выбор. Ибо нужно воевать, а не переживать за того, кто морально не готов. Но когда кто-то во время войны ведет себя откровенно пошло – это больно. Люди в окопах сидят, жизнью рискуют. Ради чего? Чтобы ты в ресторане веселился? Не нужно так напоказ. У многих украинцев разбомбили дома, убили родственников. Ну зачем им такое видеть? Я уже несколько раз слышала: "Пусть другие идут воевать. Я не дурак". А что ты потом будешь рассказывать своим детям? "Сынок, я был уклонистом, дома сидел, боялся выйти"? На кого они должны равняться? Кем вырастут?

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