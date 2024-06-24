Россияне отменяют бронь и пакуют чемоданы: что происходит в Крыму после воскресных взрывов в Севастополе

После воскресных взрывов в районе Севастополя из оккупированного Крыма бегут отдыхающие, туристы отказываются от путевок и отменяют бронь в отелях. Хотя "власти" пытаются это скрыть, уже известно, что пляжи на полуострове опустели. Едут даже те, кто отдыхал здесь по бесплатной программе.

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Россияне отменяют отдых в Крыму

В воскресенье, у пляжа в Учкуевке в Севастополе, российская ПВО сбила ракету. Ее обломки улетели на пляж, где в это время находились отдыхающие. В результате десятки человек получили ранения, а четверо – погибли.

Оккупанты ожидаемо обвинили Украину и США в обстреле мирных отдыхающих. Как-то забыв, что сами превратили Крым в военный объект, а значит – законную цель для Сил обороны Украины. К тому же люди пострадали в результате работы российской ПВО, которая сбила ракету именно над пляжем. Следует добавить и что сигнала воздушной тревоги перед обстрелом не было.

Кроме того, крымские "власти" всегда уверяли, что отдых на полуострове даже во время полномасштабной войны безопасен. Говорили, что здесь не стреляют, а если что и взрывается, то далеко, где-то возле военных объектов.

Теперь, по признанию членов Ассоциации туроператоров (АТОР), туристы отказываются от путевок. Правда, даже сейчас туроператоры отмечают, что отказ от путевок якобы одинок.

При этом так называемое Министерство экономического развития Крыма призвало участников рынка не штрафовать тех, кто решил отменить отдых на полуострове.

В то же время, некоторые российские туроператоры отмечают, что на самом деле "пакетного" туриста (заказывающего комплексную услугу – гостиницу или пансионат с питанием, дорогой, трансфером) в Крыму в последние годы и не было. Потому и отменять им нечего.

Россияне в большинстве своем сами договаривались о жилье в отеле, а чаще – в апартаментах, квартирах, домиках или просто снимали комнаты. Сами покупали билеты на поезд или ехали на машине.

"Уже сейчас все брони остановлены, люди звонят и говорят, что все они не приедут, возвращайте залог. Но далеко не все хозяева будут им возвращать деньги, до последнего надеются, что пройдет время, все успокоится и люди приедут. Ну не в Краснодарский край же им ехать, там цены высокие и пляжи забиты", – рассказывает Евгений, сдающий жилье в Крыму.

В то же время из самого Севастополя туристы едут – кто домой, а кто перебирается в более "безопасные" места полуострова. Правда, здесь можно назвать безопасным, сказать сложно. На западном побережье, в районе Евпатории, многие курортные поселки недоступны, а пляжи втыканы бетонными домиками ДОТов. Прилетало этим летом уже и раньше безопасный Южный берег, в районе Алушты.

Отдыхают пенсионеры и военные

Российские СМИ разгоняют информацию, что на Крымском городе в сторону России очередей из автомобилей вроде бы нет. Поэтому, по их мнению, никто ничего не испугался, все остались отдыхать под ракетными обстрелами.

На самом деле большинство крымских отдыхающих – бюджетники, которые приехали сюда поездом. Но даже при этом уже в понедельник в 15:00 в очереди в направлении Крыма собралось 300 авто.

Хотя в этом сезоне и так немногие российские туристы решили отдыхать в Крыму. На пляжах загорали преимущественно бюджетники, пенсионеры, родители с детьми, которым повезло получить бесплатную путевку. А также сами крымчане.

"Там, где пляж принадлежит пансионату, отдыхающих больше. Бабушки, дедушки, мамочки с детьми. Но все равно людей гораздо меньше, чем до 2022 года. Как не спросишь их, где остановились, они все говорят – в пансионате, в санатории. Постоянно спешат на процедуры, на массажи. Спроса на жилье в частном секторе нет, потому что туристов нет", – жалуется пенсионерка из Алушты Катерина.

Часть бюджетников, испугавшись взрывов в Севастополе, устремилась домой. "Они упаковывали чемоданы уже в воскресенье. Их уговаривали, рассказывали, что в Феодосии все спокойно, но они все равно поехали на вокзал в Симферополь. У них дорога в оба конца была оплачена за государственный счет. Теперь обратные билеты они либо будут менять, либо сами уже будут покупать", – рассказывает работница одного из санаториев в Феодосии.

Кстати, крымский железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис экспресс" уже заявил, что отменил комиссию по сдаче билетов на поезд в Крым. Правда, только с 24 по 26 июня.

Кроме бюджетников, санатории, пансионаты, базы отдыха Крыма заполнили участниками "СВО" и их семьями. Военные преступники здесь проходят реабилитацию, проводят отпуск между ротациями. К взрывам они привыкли, а прерывать бесплатный отдых им не хочется.

"Контингент отдыхающих на полуострове сильно изменился. Сейчас здесь не очень спокойно стало. Многие выпивающие военные устраивают пьяные разборки. Их семьи тоже особой культурой не отличаются, как правило они из российской глубинки. Деньги тратят на спиртное, сигареты , мороженое для детей, иногда на машинках покатают. Сувениры, экскурсии особо не интересуют. рыбой", – жалуется жительница Ялты.

Даже крымские блоггеры, обычно сами сдающие жилье, в основном перешли на освещение темы "СВО", собирают средства на российских военных, шлют им посылки с пряниками и носками.

Закрытая набережная и прорыв канализации

В этом сезоне Крым также удивил и своей запущенностью. После так называемого шторма века в ноябре оккупационная "власть" не спешит приводить все в порядок.

Все ремонты оказались некачественными, большая вода убирала плитку, каменную кладку. До сих пор полностью закрыта набережная в Коктебеле. Он разрушен не только штормом, его капитально никто не ремонтировал уже долгие годы. Необходимо капитально ремонтировать канализацию, непосредственно сливающуюся к морю.

Приехавшие сюда отдыхающие шокированы – их никто не предупреждал, что здесь все закрыто и делать здесь нечего.

Также "власть" объявила, что нельзя купаться в море от Ореанды до Фороса – также прорвало канализацию и все течет в море. Аварию пытаются устранить.