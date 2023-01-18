''Желаю, чтобы с их детьми было так же'': в России закатили истерику из-за лишения Гран-при по фигурному катанию

Известная российская тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова закатила истерику из-за решение Международного союза конькобежцев (ISU) отказаться от проведения в РФ этапа Гран-при в следующем сезоне. Она обвинила организацию в том, что спортсменов из страны-агрессора специально лишают возможности выступать на турнирах.

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Об этом Тарасова заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". "Конечно, были надежды, что все-таки международные турниры к нам вернутся, но решение ожидаемое. Видимо, им хочется, чтобы только их спортсмены выигрывали, но такой метод не пройдет. Безбожники они! Желаю, чтобы с их детьми было так же", – сказала она.

В комментарии порталу Sport24 тренерка добавила, что ISU якобы только понесет потери от такого решения. "У нас полные трибуны на соревнованиях по фигурному катанию, у них такого нет. Поэтому это больше им во вред не проводить Гран-при в России. Не хотят, значит, будут терять зрителей. Для нас главное, чтобы наши фигуристы участвовали в соревнованиях. Не так важно, где будет проходить Гран-при, важно, чтобы мы участвовали", – отметила Тарасова.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило о готовность подать в суд против России, так как страна-агрессор пытается отмазать фигуристку Камилу Валиеву от допингового скандала, признав ее невиновной в употреблении запрещенных веществ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России начали обвинять Украину в допинг-скандале с фигуристкой Камилой Валиевой.

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