WADA подает в суд на Россию за попытку отмазать допингистку Валиеву

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подаст иск против России в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Причиной такого решение организации стало постановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признать невиновной фигуристку Камилу Валиеву в употреблении запрещенных веществ. Страна-агрессора, таким образом, пытается отмазать спортсменку за нарушение.

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Об этом говорится в заявлении официального сайта WADA. В тексте подчеркнули, что потребовали от РУСАДА мотивировочную часть решение и выразили обеспокоенность в связи с тем, что РФ не признала вины Валиевой в употреблении допинга, о чем стало известно на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

"Исходя из элементов дела, с которыми WADA уже знакомо, Агентство обеспокоено выводом об "отсутствии вины или признаков халатности" и без колебаний воспользуется своим правом на апелляцию в Спортивный арбитражный суд", – говорится в сообщении WADA.

Напомним, в анализе Валиевой обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Положительную допинг-пробу взяли 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге, а проанализировали в лаборатории в шведском Стокгольме.

Об этом стало известно 8 февраля, из-за чего было отложено награждение призеров командных соревнований Игр-2022. Позже МОК и WADA потребовали отстранить россиянку от олимпийского турнира. Однако CAS позволил девушке продолжить выступления.

После этого в МОК приняли решение не проводить церемонию награждения фигуристок в случае завоевания Валиевой медали Олимпиады. Также ее результаты в Пекине признаны неофициальными. WADA резко раскритиковало Россию из-за допинг-скандала. Сама фигуристка, комментируя скандал, не смогла сдержать слез во время интервью.

Как сообщал OBOZREVATEL, предательница Украины Татьяна Навка назвала бесчеловечным возможное лишение Камилы Валиевой "золота" Олимпиады-2022. А врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский заявил, что скандал вокруг спортсменки искусственный и "для фигуристов не существует допинга".

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