Президент центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев и фанат диктатора Владимира Путина выразил уверенность в том, что допинг-скандал с фигуристкой Камилой Валиевой якобы могла спровоцировать Украина. Функционер, который поддерживает войну в нашей стране, отметил, что спортсменка точно не принимала запрещенные вещества.

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Об этом Лайшев заявил в интервью изданию "Спорт-Экспресс", комментируя решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдать Валиеву. При этом его не смутило то, что страна-агрессор просто покрывает свою фигуристку, а Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уже готовит иск против РФ.

"Я говорил изначально, что Камила не виновата. То, что пятнадцатилетняя девочка, воспитанница "Самбо-70", никогда бы не позволила себе нарушить – это я знал точно. Вот эта грязь и безобразие, которое вылилось на нее. Не случайно авторитетные люди признали ее лучшей спортсменкой года. WADA хочет подать апелляцию? А их жаба душит. Посмотрите их отношение к нам со всех сторон. Может инициаторами была Украина или наши конкуренты по фигурному катанию", – сказал Лайшев.

Напомним, в анализе Валиевой обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Положительную допинг-пробу взяли 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге, а проанализировали в лаборатории в шведском Стокгольме.

Как сообщал OBOZREVATEL, предательница Украины Татьяна Навка назвала бесчеловечным возможное лишение Камилы Валиевой "золота" Олимпиады-2022. А врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский заявил, что скандал вокруг спортсменки искусственный и "для фигуристов не существует допинга".

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