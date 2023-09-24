На войне с российскими оккупантами погиб боец из Херсона Антон Игошин, сообщила в Facebook херсонская волонтерка Екатерина Цимбалюк. До начала полномасштабного вторжения Игошин занимался професионально прыжками на батуте. Имел разряд мастера спорта. Погибшему воину было 27 лет.

"Ребенок своих родителей. Ребенок для моей мамы, его воспитательницы. Ребенок для моей сестры, его тренера. И для всех тренеров и педагогов. Друг наших детей... Вечная память! Большая благодарность. Невыразимая боль. Соболезнование родным и близким", – написала Цимбалюк.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 1 6 сентября во время выполнения боевого задания на фронте погиб вице-чемпион Украины по таиландскому боксу муай-тай Егор Рябенко. Российские оккупанты убили защитника, служившего в полку "Азов",

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