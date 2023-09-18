Известный боксер погиб на фронте, выполняя задание в составе элитного спецподразделения

В противостоянии с российскими оккупантами погиб известный украинский боксер Андрей Огородник, который носил позывной "Соник". Ровенский боец был призером национального чемпионата и обладателем Кубка страны, а последнее время воевал в элитном спецподразделении "Альфа".

Про смерть защитника сообщил его тренер, вице-президент Федерации бокса Украины и глава Ровенской областной федерации Владимир Соколовский.

"Во время выполнения боевого задания погиб Андрей Огородник, мастер спорта и победитель Кубка Украины, многократный призер чемпионатов Украины", – написал Соколовский на своей странице в Instagram.

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Андрей занимался боксом в Ровно. Особенно успешным для Огородника выдался 2018 год, когда он и выиграл национальный Кубок в категории до 52 кг и стал бронзовым призером чемпионат Украины среди мужчин до 22 лет, который проходил в Мариуполе.

"Бокс – это очень конкурентный вид спорта. Легких побед здесь не бывает. Поэтому "бронза" чемпионата Украины для ровенского бокса – серьезное достижение", – прокомментировал тогда медаль своего подопечного Соколовский.

Во время полномасштабной войны с Россией боксер противостоял агрессору, находясь на службе Центра специальных операций "А". Бойцы ЦСО "А", известного как "Альфа", выполняют задачи малыми группами по всем направлениям боевых действий.

Спецназовцы СБУ активно участвовали в обороне Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Луганской и Донецкой областей, в освобождении временно оккупированных территорий Киевской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Запорожской области. Вместе с побратимами из ВСУ освобождали остров Змеиный, держали оборону Рубежного, Белогоровки и Северодонецка.

Как сообщила в своем Instagram землячка Андрея, боксер из Ровно Александра Малеванец, жизнь старшего лейтенанта Огородника оборвалась 16 сентября во время очередного боевого задания.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в боях в Донецкой области погиб боксер и мастер спорта из "Полесских волков".

Также свою жизнь за Украину отдал чемпион Европы по боксу, который погиб в боях под Кременной, "отдавая должок" россиянам. А дома его ждала маленькая дочь.

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