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Известный боксер погиб на фронте, выполняя задание в составе элитного спецподразделения

Елена Павлова
Бокс
3 минуты
29,0 т.
Известный боксер погиб на фронте, выполняя задание в составе элитного спецподразделения

В противостоянии с российскими оккупантами погиб известный украинский боксер Андрей Огородник, который носил позывной "Соник". Ровенский боец был призером национального чемпионата и обладателем Кубка страны, а последнее время воевал в элитном спецподразделении "Альфа".

Про смерть защитника сообщил его тренер, вице-президент Федерации бокса Украины и глава Ровенской областной федерации Владимир Соколовский.

Известный боксер погиб на фронте, выполняя задание в составе элитного спецподразделения

"Во время выполнения боевого задания погиб Андрей Огородник, мастер спорта и победитель Кубка Украины, многократный призер чемпионатов Украины", – написал Соколовский на своей странице в Instagram.

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Известный боксер погиб на фронте, выполняя задание в составе элитного спецподразделения

Андрей занимался боксом в Ровно. Особенно успешным для Огородника выдался 2018 год, когда он и выиграл национальный Кубок в категории до 52 кг и стал бронзовым призером чемпионат Украины среди мужчин до 22 лет, который проходил в Мариуполе.

Известный боксер погиб на фронте, выполняя задание в составе элитного спецподразделения
Известный боксер погиб на фронте, выполняя задание в составе элитного спецподразделения

"Бокс – это очень конкурентный вид спорта. Легких побед здесь не бывает. Поэтому "бронза" чемпионата Украины для ровенского бокса – серьезное достижение", – прокомментировал тогда медаль своего подопечного Соколовский.

Известный боксер погиб на фронте, выполняя задание в составе элитного спецподразделения

Во время полномасштабной войны с Россией боксер противостоял агрессору, находясь на службе Центра специальных операций "А". Бойцы ЦСО "А", известного как "Альфа", выполняют задачи малыми группами по всем направлениям боевых действий.

Известный боксер погиб на фронте, выполняя задание в составе элитного спецподразделения
Известный боксер погиб на фронте, выполняя задание в составе элитного спецподразделения

Спецназовцы СБУ активно участвовали в обороне Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Луганской и Донецкой областей, в освобождении временно оккупированных территорий Киевской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Запорожской области. Вместе с побратимами из ВСУ освобождали остров Змеиный, держали оборону Рубежного, Белогоровки и Северодонецка.

Известный боксер погиб на фронте, выполняя задание в составе элитного спецподразделения

Как сообщила в своем Instagram землячка Андрея, боксер из Ровно Александра Малеванец, жизнь старшего лейтенанта Огородника оборвалась 16 сентября во время очередного боевого задания.

Известный боксер погиб на фронте, выполняя задание в составе элитного спецподразделения

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в боях в Донецкой области погиб боксер и мастер спорта из "Полесских волков".

Также свою жизнь за Украину отдал чемпион Европы по боксу, который погиб в боях под Кременной, "отдавая должок" россиянам. А дома его ждала маленькая дочь.

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