Во время выполнения боевого задания на фронте погиб вице-чемпион Украины по таиландскому боксу муай-тай Егор Рябенко. Российские оккупанты убили защитника, служившего в полку "Азов", 16 сентября 2023 года. Вместе с Егором травмы, несовместимые с жизнью, получили еще трое его побратимов.

Рябенко был родом из Запорожья, где занимался в Городском дворце детского и юношеского творчества и местном спортивном клубе "Прайд".

Егор неоднократно становился победителем чемпионата Запорожской области по таиландскому боксу муай-тай. В 2020 году завоевал серебряную медаль чемпионата Украины. Кроме этого, с 2019 года он был действующим судьей Запорожской области по тайскому боксу.

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Однако Егор интересовался не только боевыми искусствами. Будущий защитник был фанатом запорожского футбольного клуба "Металлург" и представителем Baburka Front. Спортсмен имел активную жизненную позицию, он был настоящим патриотом Украины, а также жизнерадостным, открытым и светлым человеком.

После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Рябенко без раздумий и проволочек взял в руки оружие и пошел защищать свою страну, вступил в ряды полка "Азов". В последнее время "Ряба" вместе с побратимами противостоял российским захватчикам на Луганском направлении.

Как стало известно со слов его сослуживцев, 16 сентября Егор выполнял боевое задание и сдерживал оккупантов на Донбассе. Пребывая на позиции, Рябенко с другими защитниками попали под обстрел военных РФ. И к сожалению, один из снарядов попал в месторасположение ребят. В результате этого удара все четверо защитников погибли.

17 декабря Рябенко должно было исполниться только 27 лет. Однако родители преждевременно потеряли своего единственного сына.

"Говорят, герои не умирают! А если этот герой еще вчера был ребенком, честным и сильным парнем, готовым всегда прийти на помощь каждому, кто в этом нуждается? Целый день щемит сердце и в душе бурлит ярость. Потому что пришла печальная весть о страшной потере в спортивной семье кружка тайского бокса "Прайд" Егора Рябенко. Нашего чемпиона, надежды родителей, гордости спортивного сообщества Запорожья. Пусть горит земля под ногами наших врагов, не будет им прощения до десятого колена… Спи спокойно, герою! Вечная память", – отреагировала за гибель Егора директор Городского дворца детского и юношеского творчества Людмила Маринюк.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известный боксер погиб на фронте, выполняя задачи в составе элитного спецподразделения.

Также мы рассказывали, что в боях за Украину погиб чемпион мира по тайскому боксу.

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