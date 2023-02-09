''У нас нет планов'': в МОК сделали новое заявление о допуске России к Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустит участия спортсменов из России и Беларуси с национальной символикой на Играх 2024 года в Париже. Кроме того, исключается приезд делегаций из этих стран в столицу Франции летом будущего года.

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Об этом в МОК заявили в комментарии авторитетному американскому изданию ESPN. При этом в организации в очередной раз подчеркнули, что хотели бы видеть спортсменов из стран-агрессоров на Олимпийских играх, но лишь под нейтральным флагом.

"У нас нет планов, чтобы на Олимпиаде-2024 в Париже были российские и белорусские делегации, а также их флаги. Единственный вариант, который можно рассмотреть, – это выступление нейтральных спортсменов, как мы видели в прошлом году на Открытом чемпионате Франции по теннису и недавно снова на Открытом чемпионате Австралии по теннису и другим профессиональным видам спорта", – отметили в МОК.

Ранее МОК заявил о возможном допуске представителей России и Беларуси к Олимпиаде-2024. При этом они должны соответствовать нескольким критериям, в том числе не выступать в поддержку войны в Украине. Наша страна приняла решение о бойкоте соревнований. Однако некоторые союзники не поддержали этот шаг.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Александр Усик обратился к президенту МОК Томасу Баху с призывом не допустить участия РФ в ОИ-2024, чем просто взбесил российских болельщиков. Президент Владимир Зеленский также выступил против участие РФ на Играх.

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