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"Я не хочу выступать": двукратный чемпион мира отрекся от сборной России

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
3,9 т.
'Я не хочу выступать': двукратный чемпион мира отрекся от сборной России

Лучший шахматист России Ян Непомнящий не желает выступать за сборную страны-агрессорки из-за отношений с национальной федерацией (ФШР). При этом двукратный победитель командного чемпионата мира, который подписал антивоенную петицию, осудив вторжение РФ в Украину, не намерен менять спортивное гражданство.

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Об этом Непомнящий, который недавно проиграл китайцу Дин Лижэню в матче за шахматную корону, заявил в интервью порталу Чемпионат.com. 33-летний уроженец Брянска также раскритиковал руководство ФШР за переход организации в Азию, назвав это банальным рекламным ходом.

"Я не хочу выступать": двукратный чемпион мира отрекся от сборной России

"Я не хочу менять спортивное гражданство. Да и в целом менять гражданство не хочу. При этом я не очень хочу выступать за сборную страны при нынешних отношениях с федерацией. А что касается смены региона на Азию, то это, на мой взгляд, на 80 процентов пиар-ход, И все это привело к плачевному исходу: к уходу игроков в европейские федерации. Уходят как суперзвезды, как Саша Костенюк, так и молодые таланты. Это очень грустно. И очень неприятно читать официальные комментарии от представителей федерации, мол, ха-ха, да это не потеря", – сказал Неполмнящий.

"Я не хочу выступать": двукратный чемпион мира отрекся от сборной России

Отметим, что Непомнящий был фигурантом доноса, который на него написал предатель Украины и бывший чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин. Сам уроженец Симферополя, который в 2016 году принял гражданство РФ, был дисквалифицирован за поддержку войны в Украине на полгода.

Шахматист восхищался, как "благородно воюет Россия, не убивая мирных жителей". Кроме того, предатель Украины выдумал новую цель РФ в войне.

Непомнящий и Карякин
"Я не хочу выступать": двукратный чемпион мира отрекся от сборной России

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики назвали мерзким Сергея Карякина после того, как он стал первым заместителем главы комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.

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