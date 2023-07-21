Лучший шахматист России Ян Непомнящий не желает выступать за сборную страны-агрессорки из-за отношений с национальной федерацией (ФШР). При этом двукратный победитель командного чемпионата мира, который подписал антивоенную петицию, осудив вторжение РФ в Украину, не намерен менять спортивное гражданство.

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Об этом Непомнящий, который недавно проиграл китайцу Дин Лижэню в матче за шахматную корону, заявил в интервью порталу Чемпионат.com. 33-летний уроженец Брянска также раскритиковал руководство ФШР за переход организации в Азию, назвав это банальным рекламным ходом.

"Я не хочу менять спортивное гражданство. Да и в целом менять гражданство не хочу. При этом я не очень хочу выступать за сборную страны при нынешних отношениях с федерацией. А что касается смены региона на Азию, то это, на мой взгляд, на 80 процентов пиар-ход, И все это привело к плачевному исходу: к уходу игроков в европейские федерации. Уходят как суперзвезды, как Саша Костенюк, так и молодые таланты. Это очень грустно. И очень неприятно читать официальные комментарии от представителей федерации, мол, ха-ха, да это не потеря", – сказал Неполмнящий.

Отметим, что Непомнящий был фигурантом доноса, который на него написал предатель Украины и бывший чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин. Сам уроженец Симферополя, который в 2016 году принял гражданство РФ, был дисквалифицирован за поддержку войны в Украине на полгода.

Шахматист восхищался, как "благородно воюет Россия, не убивая мирных жителей". Кроме того, предатель Украины выдумал новую цель РФ в войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики назвали мерзким Сергея Карякина после того, как он стал первым заместителем главы комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.

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