Чемпион мира из Крыма восхитился, как ''благородно воюет Россия, не убивая мирных жителей''. Видео

Чемпион мира по быстрым шахматам (Астана, 2012) и чемпион мира по блицу (Доха, 2016), который в 2009 отказался от гражданства Украины в пользу российского, принял участие в программе "Жизнь и судьба" на пропагандистком телеканале "Спас". В интервью Борису Корчевникову 33-летний уроженец Симферополя рассказал, что восхищается российской армией.

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С началом полномасштабного вторжения в Карякин выступал за поддержку "СВО" и всячески демонстрировал z-символику, за что получил шестимесячную дисквалификацию от ФИДЕ.

"Мы никогда не ведем военные действия террористическими методами. Мы не убиваем мирных жителей. Мы достаточно благородно себя ведем. А с той стороны у них нет никаких запретов, и никаких принципов", – пафосно заявил Карякин.

В ответ Корчевников поддержал своего собеседника.

"То, что мы воюем, как вы говорите благородно, это ведь на самом деле не наша слабость, это колоссальная сила. Да, воевать так тяжелее. Значительно проще по-американски разнести все, но это не наш метод. Так тяжелее, но в долгой перспективе это будет колоссальной победой. И это также про вашу личную жизнь и судьбу. Вы поддержали русского солдата: в короткой перспективе это не выгодно, но в долгой перспективе это колоссальная победа на всех фронтах. Весь мир будет вам благодарен", – сказал ведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня Карякин получил государственную награду страны-агрессора. Это событие в сети назвали настоящим позором и подвергли сомнению официальную причину такого решения властей.

В июле прошлого года экс-крымчанин написал донос на своего партнера по сборной России Яна Непомнящего.

Непомнящий был в числе ведущих шахматистов России, которые в марте написали официальное обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить войну в Украине.

В прошлом году Сергей съездил в Донецк, чтобы передать помощь 117-му стрелковому полку "народной милиции" "ДНР".

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