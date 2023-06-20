"Какой же мерзкий": предавший Украину чемпион мира получил должность от Путина и был высмеян в сети

Чемпион мира по быстрым шахматам (Астана, 2012) и чемпион мира по блицу (Доха, 2016) Сергей Карякин, который в 2009-м сменил гражданство с украинского на российское, получил должность от диктатора Владимира Путина. Гроссмейстер стал первым заместителем главы комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни, за что был моментально высмеян в сети.

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Карякин известен своей нескрываемой и показушной поддержкой главаря Кремля, с изображением которого на футболке он неоднократно позировал. За это Путин подписал указ он назначении шахматиста замом спортивной комиссии Общественной палаты РФ, которую возглавила Ирина Винер, говорится на сайте организации.

Читатели портала Sports.ru не упустили возможности потроллить предателя Украины. Они отметили, что Карякин откровенно прогнулся перед режимом ради государственной должности и назвали его мерзким человеком.

"Карякин молодец. Залез все-таки на теплое место", " То-то же Сереженька надрывался", "Корягин не зря язык мозолил, хоть что-то получил", "Мало у нас чиновников дармоедов, еще больше надо плодить", "Какой же Карякин мерзкий, боже", "Сразу много можно понять. Кто еще в этом паноптикуме?", "Из состава руководства этой комиссии сразу понятно, какая это политическая клоака будет", – пишут в комментариях.

Ранее Карякин был дисквалифицирован за поддержку войны в Украине на полгода. Шахматист восхищался, как "благородно воюет Россия, не убивая мирных жителей". В ответ генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский жестко высказался в адрес гросмейстера, заявив, что тот "заделался патриотом" России.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский диктатор Владимир Путин приказал провести в 2024 году альтернативную ОИ под названием "Игры дружбы".

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