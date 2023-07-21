'Убрать зомбированность': чемпион мира, предавший Украину, выдумал новую цель России в войне

Бывший чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин в очередной раз поддержал преступную войну России против Украины. Уроженец Симферополя, который в 2016 году принял гражданство страны-агрессорки, выдумал глупость о том, что армия РФ ведет освободительные боевые действия, чтобы "убрать зомбированность" украинцев.

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Такую абсурдную мысль ярый фанат кремлевского диктатора Владимира Путина выразил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". По мнению Карякина, украинцы оторваны от реальности и не понимают, что происходит на самом деле.

"Зомбированность в Украине, безусловно, есть. Когда людям много лет вливают в уши определенную картину, то большая часть этому поддается. И требуется время, чтобы люди осознали, что происходит на самом деле и что все не так, как им рассказывают. Но это произойдет не сразу. Возвращаемся к тому, что здесь нужна победа и освобождение городов, чтобы люди поняли", – пафосно заявил гроссмейстер.

Ранее Карякин был дисквалифицирован за поддержку войны в Украине на полгода. Шахматист восхищался, как "благородно воюет Россия, не убивая мирных жителей". В ответ генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский жестко высказался в адрес гросмейстера, заявив, что тот "заделался патриотом" России.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики назвали мерзким Сергея Карякина после того, как он стал первым заместителем главы комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.

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