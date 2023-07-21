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"Убрать зомбированность": чемпион мира, предавший Украину, выдумал новую цель России в войне

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
1,7 т.
'Убрать зомбированность': чемпион мира, предавший Украину, выдумал новую цель России в войне

Бывший чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин в очередной раз поддержал преступную войну России против Украины. Уроженец Симферополя, который в 2016 году принял гражданство страны-агрессорки, выдумал глупость о том, что армия РФ ведет освободительные боевые действия, чтобы "убрать зомбированность" украинцев.

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Такую абсурдную мысль ярый фанат кремлевского диктатора Владимира Путина выразил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". По мнению Карякина, украинцы оторваны от реальности и не понимают, что происходит на самом деле.

"Убрать зомбированность": чемпион мира, предавший Украину, выдумал новую цель России в войне
"Убрать зомбированность": чемпион мира, предавший Украину, выдумал новую цель России в войне

"Зомбированность в Украине, безусловно, есть. Когда людям много лет вливают в уши определенную картину, то большая часть этому поддается. И требуется время, чтобы люди осознали, что происходит на самом деле и что все не так, как им рассказывают. Но это произойдет не сразу. Возвращаемся к тому, что здесь нужна победа и освобождение городов, чтобы люди поняли", – пафосно заявил гроссмейстер.

 

Ранее Карякин был дисквалифицирован за поддержку войны в Украине на полгода. Шахматист восхищался, как "благородно воюет Россия, не убивая мирных жителей". В ответ генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский жестко высказался в адрес гросмейстера, заявив, что тот "заделался патриотом" России.

"Убрать зомбированность": чемпион мира, предавший Украину, выдумал новую цель России в войне

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики назвали мерзким Сергея Карякина после того, как он стал первым заместителем главы комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.

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