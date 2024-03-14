Россия вновь пригрозила 'нейтральным спортсменам' тюрьмой за участие в Олимпиаде-2024

Российские спортсмены, которые согласятся выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе, нарушат законодательство страны-агрессорки. Это может привести в том числе к открытие в отношении атлетов уголовных дел за так называемую дискредитацию армии РФ.

Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". По его словам, одним из условий допуска к ОИ является осуждение войны в Украине, что карается законами российского террористического государства.

"Спортсмены, принимающие участие в Олимпиаде, должны осуждать СВО (так в России позорно называют войну в Украине – ред.), подписывать некие иные документы, которые, с точки зрения юристов правового управления ОКР, могут привести к негативным последствиям в виде нарушения российского законодательства. С точки зрения наших юристов и по уставу ОКР несет ответственность за интересы олимпийской команды России. Нейтральные спортсмены не подпадают под это понятие", – сказал Поздняков.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков потребовал от МОК игнорировать военную агрессию России в отношении Украины и вообще не интересоваться этой темой.

Как сообщал OBOZ.UA, министр спорта России Олег Матыцин неожиданно выступил против бойкота спортсменами из РФ Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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