ПЦУ обратилась в Верховную Раду с просьбой запретить УПЦ МП: что происходит

Православная Церковь Украины обратилась в парламент с просьбой запретить УПЦ МП на законодательном уровне. Отмечается, что ПЦУ поддерживает необходимость аннулировать те организации, религиозный центр которых находится в государстве-агрессоре.

Об этом говорится в постановлении Архиерейского Собора. Он прошел в субботу, 11 мая 2024 года, в Киево-Печерской Лавре.

В итоговом документе отмечается, что Собор последовательно поддерживает необходимость введения законодательного запрета подчинения религиозных организаций в Украине религиозным объединением с центром в государстве-агрессоре и обращается в ВРУ с просьбой, после внесения необходимых дополнений, принять поддержанный религиозным сообществом Украины правительственный законопроект .

"Собор также засвидетельствовал желание и готовность Поместной церкви вести диалог, цель которого – достижение единства украинского православия вокруг Киевского престола на основе Томоса об автокефалии, выразив сожаление по поводу ультимативных отказов руководства Митрополии Московского патриархата в Украине от такого диалога, одновременно засвидетельствовав его успешность на уровне религиозных общин", – говорится в постановлении.

Кроме того, епископат ПЦУ также выразил благодарность Вселенскому Патриархату, Александрийскому Патриархату, Церквам Кипра и Греции за поддержку во время тяжелых испытаний войной и поблагодарил за поддержку христианских церквей, религиозных общин.

Архиерейский Собор автокефальной Украинской православной церкви, в котором приняли участие 53 архиерея ПЦУ, состоялся 11 мая 2024 года в Трапезном храме святых Антония и Феодосия Киево-Печерских Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Напомним, запрет УПЦ МП поддерживают 63% украинцев. Еще 83% украинцев считают, что государство должно каким-то образом вмешаться в деятельность УПЦ МП.

Опендатабот сообщил, что на территории Украины остается 8097 церквей, имеющих связи со страной-агрессором. В течение полномасштабной войны их количество уменьшилось лишь на 685 общин. Больше всего церквей перешло в Православную Церковь Украины в Киевской, Хмельницкой и Винницкой областях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Расследователи Бигус.инфо сообщили, что на основе УПЦ МП в Украине действует агентурная кремлевская сеть, которая имеет целью дестабилизировать внутриполитическую ситуацию. В частности, как утверждают журналисты, "агенты в рясах" распространяют пропагандистские нарративы и дискредитирующие украинское руководство материалы через "Союз православных журналистов", "Первый казацкий" и "Миряне".

– СБУ сообщила о подозрении митрополиту Святогорской лавры УПЦ Московского патриархата Арсению, который, по данным следствия, "сдал" России позиции украинских военных в Донецкой области. Еще до начала полномасштабного вторжения клирик выражал прокремлевские нарративы.

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