Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обвинил Россию в использовании фигуристки Камилы Валиевой, которая угодила в грандиозный допинговый скандал, в политических целях. В частности, функционер раскритиковал кремлевского диктатора Владимира Путина и его политтехнологов за приглашение 17-летней спортсменки на открытие так называемых Игр будущего.

Об этом Бах заявил в интервью информационному агентству Associated Press. По словам олимпийского чемпиона Монреаля-76, Россия продемонстрировала полное неуважение к мировым правила, не только использовав спортсменку для агитации, но и фактически поддержав применению ею допинга.

"Действительно достаточно тяжело видеть ее рядом с Путиным. Ее использовали в политических целях, поскольку ей пришлось стоять рядом с президентом Путиным на церемонии открытия так называемых Игр будущего. Тем самым они демонстрируют неуважение ко всем мировым антидопинговым правилам", – сказал Бах.

Валиева появилась вместе с Путиным на стадионе в Казани после чего ее назвали "заменой Кабаевой" в окружении кремлевского диктатора. Сама Камила стала посмешищем в сети после того, как прогнулась перед президентом РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) признал Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал ее на четыре года. В суде РФ не смогла доказать даже существования дедушки Камилы, который якобы приготовил ей пирожное с содержанием запрещенного вещества.

В крови фигуристки, которой на момент Олимпийских игр в Пекине было 15 лет, было обнаружено сразу 60 различных веществ. Недавно Валиева нелепо оправдалась за употребление допинга.

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