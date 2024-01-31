"Выдумка и вранье. На Западе ублюдки": прихвостень Путина выдал теорию заговора по дисквалификации Валиевой

Президент центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев выдал порцию феерического вранья о допинг-скандале с фигуристкой Камилой Валиевой. Ярый фанат диктатора Владимира Путина назвал всю историю вокруг спортсменки выдумкой и ложью, которую якобы запустили против россиян на Западе.

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Об этом Лайшев заявил в интервью порталу "Татар-информ". Глава Федерации самбо Москвы также озвучил бредовую теорию заговора, согласно которой Валиева специально оговорила себя во время заседания Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), чтобы получить более слабое наказание.

"Я считаю, эта вся история – это выдумка и вранье про нее. Она вынуждена не отрицать. Наверняка так ее проинструктировали, чтобы она признала и послабее были эти санкции. Весь Запад – обманщики и вруны. С ними нельзя иметь никаких дел. Вот их главная прерогатива, и сегодня это все вскрылось, и мы видим их лицо, которое было за маской. Мы ищем правду, но, чтобы ее искать, нужно быть внутри Федерации спорта, а так просто со стороны говорить – это голословие такое. Не хочу касаться этого. Остановиться надо на том, что на Западе ублюдки", – сказал Лайшев.

CAS признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. После этого известный тренер Татьяна Тарасова закатила настоящую истерику. Она назвала судей CAS убийцами и свиньями, которые якобы уничтожили карьеру 17-летней фигуристки. Также сборную РФ лишили "золота" Олимпиады-2022.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили обвинил мир в отсутствии "человеколюбия и сострадания" к Камиле Валиевой. А бывший биатлонист Дмитрий Васильев призвал организовать переворот в МОК и назначить "нужного кандидата".

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