'Выбегали в мокрых купальниках в укрытие': как олимпийские призеры тренировались под обстрелами в Харькове

Олимпийские призерки по синхронному плаванию Марина и Владислава Алексеевы представят Украину и на Играх-2024 в Париже в соревнованиях дуэтов, несмотря на то, что во время тренировок в Харькове им приходилось лишь в купальниках выбегать из бассейна и прятаться в укрытии, чтобы не стать жертвами российских обстрелов. А вечером ради безопасности они не могли выйти куда-нибудь из дома.

В разговоре с OBOZ.UA Марина и Владислава рассказали, как готовились в родном городе к зимнему чемпионату мира в Дохе, про обстрелы по дороге на тренировку и бассейн без стекла.

"Мы готовились к зимнему чемпионату в Харькове, жили у себя дома и тренировались в нашем бассейне, который, к сожалению, без окон. У нас там такие условия, что все СМИ приезжали и снимали наш бассейн, как готовится Украина. На самом деле он не совсем без окон. Еще в начале войны, где-то летом рядом с ним прилетел снаряд и выбило стекло. И сейчас окна просто забиты ДСП", – отметили чемпионки мира.

По словам девушек, такая обстановка в Харькове, конечно, мешает готовиться. Ведь тревоги постоянно прерывают тренировки.

"Но наши тренеры следят за ситуацией. И когда там что-то серьезное, конечно, мы прерывали наши тренировки, выбегали в мокрых купальниках и спускались в укрытие. И это немножко мешало. А когда выезжали из дома и где-то в центре прилетало, то нам нужно было посидеть до отбоя тревоги. И только потом мы могли ехать на тренировку. Поэтому сейчас мы вернулись в Киев, там немного легче морально", – рассказали спортсменки.

Один день девушкам особенно запомнился, поскольку русские военные сильно обстреливали город.

"Однажды было немножко страшно, когда прилетело утром в центр. Начался сильный обстрел. Мы только выехали на машине в бассейн и услышали взрывы на улице, очень близко. Развернулись и вернулись домой, чтобы там посидеть и переждать. И только потом через час поехали снова на тренировку", – вспомнили чемпионки.

А после изнурительных занятий, которые продолжаются много часов, в Харькове из-за постоянных обстрелов даже нельзя никуда уйти, ведь, во-первых, это опасно, а во-вторых, вечером повсюду выключается свет.

"В Харькове, на самом деле, очень сложно что-то делать, кроме тренировок. Мы ездили там только на занятия и обратно домой. Потому что в центре города опасно, родители запрещали нам тогда там гулять. И вечером полностью выключается свет", – рассказали Владислава и Марина.

"В Харькове нет такой жизни, как в Киеве, где все куда-то ходят, посещают спектакли, гуляют. В нашем родном городе такого сейчас мало и безопаснее находиться дома", – объяснили синхронистки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что чемпионка мира возмущена допуском россиян к ОИ-2024.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!