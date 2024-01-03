'Украинцам еще нужно выжить, чтобы доехать до Олимпиады': чемпионка мира возмущена допуском россиян к ОИ-2024

Призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по синхронному плаванию Марта Федина возмущен тем фактом, что Международный олимпийский комитет допустил россиян к Играм-2024 в Париже в нейтральном статусе. А спортивное сообщество заявляет о равных условиях для всех, когда РФ уничтожает украинские города, а Марта со своей командой вместо тренировки сидит в укрытии.

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В разговоре с OBOZ.UA Федина рассказала, о чем думала, прячась от российской ракетной атаки на Харьков 2 января, и объяснила, почему ни о каких равных условиях сейчас вообще не может идти речь.

"Первая тренировка нового года 2 января прошла, но нас отпустили раньше из-за случившегося. И это понятно. И знаете, в тот момент я подумала, что Россию они допускают к соревнованиям, хоть и не ко всем видам, но все равно, и они там говорят о каких-то равных условиях..." – возмутилась синхронистка.

"Даже если мы не будем говорить о жизни вне спорта, о том, сколько людей сегодня осталось без своих домов и просто без всего, у нас элементарно нет одинакового времени на тренировки", – подчеркнула Марта.

"И это не наша вина, потому что мы просто готовимся меньше, чем они. Мы просто не можем тренироваться. У нас сейчас нет равных условий для подготовки. Уже не говоря о моральном состоянии и прочем. И год у нас начался новый, а конченые соседи остались старые", – отмечает спортсменка.

В голове Марты просто не укладывается, как после того, как почти каждый день какой-то украинский город из-за агрессии россиян страдает от этого ужаса, спортсменов РФ все равно допускают к Олимпийским играм: "Окей, не всех, но все равно – как об этом вообще может идти речь?"

"Я считаю, что вообще никогда в жизни больше нельзя допускать, а тут они говорят уже про этот год... Разговаривали там о 2030-м, 2028-м... А здесь они допускают уже в 2024-м. Это в то время, когда нам, украинцам, еще нужно выжить, чтобы доехать до этой Олимпиады", – отметила Федина.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по словам чемпионки мира, "Европа истощилась от нашей войны". Федина рассказала об отношении к Украине, непонятных правилах и жизни под сиренами.

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