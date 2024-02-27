'Вообще есть нечего': чемпионка ОИ по гимнастике из РФ пожаловалась на 'выживание' в сборной России

Российская гимнастка Ангелина Мельникова пожаловалась на ужасное питание во время тренировочного процесса, которое организовывают для спортсменов из страны-агрессорки. Победительница Олимпийски игр 2020 года в Токио призналась, что ей едва удается восполнять необходимые калоррии.

Об этом Мельникова написала на своей странице в социальной сети Instagram. пишет портал Sport24. Представительница российской спортивной гимнастики, которая будет бойкотировать Игры в Париже, добавила, что некачественное питание негативно сказывается на здоровье и готовности атлетов к международным соревнованиям.

"Так как на базе в последние дни вообще есть нечего, у нас во времена ковида очень сильно упало и качество питания, и его разнообразие в целом, мне приходится выживать на овощах, хотя я сомневаюсь, что моим мышцам для восстановления достаточно разваренной капусты. Грустно, печально, верните былое. И четвертинка грейпфрута в дополнение. Выглядит, конечно, все это более чем забавно. Но вот так. Как есть", – объяснила Мельникова.

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